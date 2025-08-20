Israel moviliza a 60.000 reservistas para sacar adelante la ocupación de la ciudad de Gaza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Israel ha enviado este miércoles por la mañana el orden para movilizar a 60.000 reservistas para salir adelante con la ocupación de la ciudad de Gaza, según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además, se ha decidido ampliar el servicio a 20.000 reservistas más que ya estaban en activo y que ahora tendrán que alargar su estancia al ejército hebreo.

La decisión se ha tomado «después de debates en profundidad sobre el volumen de personal necesario» para seguir con los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu de avanzar en la ocupación de la Franja. Las IDF apuntan que la decisión ha sido aprobada por el ministro de Defensa, Israel Katz, «después de que se le presentaran todas las implicaciones». Asimismo, el ejército israelí ha confirmado este jueves que ha reanudado los combates en Jabalia y a las afueras de la ciudad de Gaza.

«Las tropas están desmantelando infraestructuras militares tanto en la superficie como bajo tierra, neutralizando combatientes y consolidando el control operativo en la zona», ha afirmado el IDF en un comunicado.

Asimismo, se han enviado avisos a la población civil para que se desplace hacia el sur de la Franja.

La decisión de movilizar a los reservistas llega después de que Hamás aprobara las bases para un alto el fuego, según informaba Al Jazeera, de que implicaría una pausa de los combates de 60 días y la liberación de la mitad de los rehenes que todavía tiene en su poder.

Por ahora, Israel no ha respondido a estas informaciones, y sale adelante con su plan para ocupar Gaza.