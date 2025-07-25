Von der Leyen se reunirá con Trump en Escocia para intentar cerrar un acuerdo comercial y evitar los aranceles

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Ursula von der Leyen ha anunciado a través de la red social X que se reunirá este domingo en Escocia con Donald Trump para intentar cerrar un acuerdo comercial que evite los aranceles del 30% con que el presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU.) amenaza las importaciones europeas a partir del 1 de agosto.

La presidenta de la Comisión Europea (CE) ha explicado que «después de una buena conversación telefónica» con el mandatario republicano, han acordado la reunión del domingo «para hablar de las relaciones comerciales transatlánticas» y de cómo se pueden mantener fuertes».

El miércoles trascendía que la UE y los EE.UU. ultiman un acuerdo para situar los aranceles en los productos europeos en un 15%.