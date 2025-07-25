Francia, el Reino Unido y Alemania piden «acabar ahora» con la «catástrofe humanitaria» en Gaza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Francia, el Reino Unido y Alemania han pedido en un comunicado conjunto «acabar ahora» con la «catástrofe humanitaria» en Gaza. Los tres líderes europeos exigen que la población civil palestina pueda tener acceso «sin más dilación» a agua y comida, en el marco de una crisis humanitaria provocada por el bloqueo del ejército israelí en la franja que, según entidades de cooperación internacional, está causando muertos de hambre, especialmente menores de edad. Al comunicado, los tres gobiernos consideran «inaceptable» retener la asistencia humanitaria esencial para la población y hacen un llamamiento al gobierno israelí a levantar «de forma inmediata» las restricciones para que la ayuda pueda llegar a los palestinos.

En el marco del conflicto provocado por el ataque de Hamás a población israelí el 7 de octubre del 2023, Francia, el Reino Unido y Alemania consideran que «ha llegado la hora de acabar la guerra a Gaza» y urgen todas las partes a acordar «un alto el fuego inmediato».

Así, hacen un llamamiento a la liberación «incondicional» de los rehenes que la milicia islamista retiene desde hace cerca de dos años y consideran «imperativo» el «desarme» de Hamás, que creen que «no tiene que tener ningún rol» en el futuro de Gaza.

De la misma manera, los tres países se oponen «firmemente» a la imposición de la soberanía israelí sobre los territorios palestinos ocupados y alertan de que «amenazas de anexión, asentamientos y actos de violencia de los colonos contra los palestinos socavan las posibilidades de una solución negociada de los dos estados».

Para la «próxima fase» en Gaza también consideran imprescindible la retirada de las fuerzas israelíes y la destitución de los líderes de Hamás, «pasos clave» para la solución negociada de los dos estados.

El comunicado se ha hecho público al día siguiente que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciara que el país reconocerá el estado de Palestina el próximo septiembre en una declaración oficial a las Naciones Unidas. Un anuncio que ha disgustado a Israel y que ha sido menospreciado por el principal socio del gobierno de Benjamin Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Exigeixen un «alto el fuego inmediato» y abogan por la solución «negociada» de los dos estados