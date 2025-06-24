Trump avisa a Israel de que si ataca Irán estará vulnerando el alto el fuego: «No lancéis estas bombas»

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, en la celebración del Mes de la Historia de las Mujeres.ACN

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado a Israel de que si ataca Irán estará vulnerando el alto el fuego pactado entre los dos países. «No lancéis estas bombas. Si lo hacéis, será una violación mayor», ha advertido este martes en un mensaje a Truth Social. El republicano ha instado en el gobierno de Benjamin Netanyahu a detener las operaciones militares contra Teherán. ¡«Llevad a vuestros pilotos a casa ahora mismo»!, ha ordenado. Tel-Aviv ha acusado al Irán de «violar gravemente» el alto el fuego poco después de su entrada en vigor esta madrugada y ha avisado de que responderá «con fuerza».

El régimen iraní ha negado haber violado la pausa, según medios iraníes.

Poco después de la entrada en vigor de la pausa anunciada por Trump el lunes por la noche, el ejército israelí ha hecho saltar las sirenas en el norte de Israel al detectar el lanzamiento de misiles desde territorio iraní. «Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado el lanzamiento de misiles desde el Irán contra territorio de Israel», ha dicho el ejército en un comunicado. «Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza», ha añadido.

«A la luz de la grave violación del alto el fuego llevada a cabo por el régimen iraní, responderemos con fuerza», ha dicho el jefe del estado mayor del ejército de Israel en un comunicado. Las acusaciones de romper el alto el fuego se han producido poco más de una hora después de que Trump anunciara que la pausa en los ataques había entrado en vigor.

El republicano anunció el lunes por la noche un pacto entre Teherán y Tel-Aviv para un «alto el fuego total». «Irán empezará el alto el fuego y, 12 horas más tarde, Israel empezará su alto el fuego y, 24 horas más tarde, será el fin oficial de la guerra de los 12 días», explicó Trump en un mensaje a Truth Social.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha negado que exista un acuerdo de alto el fuego, pero ha asegurado si Israel «detiene la agresión ilegal contra el pueblo iraní», Irán «no tiene intención de continuar su respuesta». De hecho, han anunciado una pausa de los ataques a partir de las cuatro de esta madrugada.

Les fuerzas armadas de Israel han informado esta madrugada de ataques al oeste del Irán «en las últimas horas», pero el gobierno de Netanyahu ha confirmado la aceptación del acuerdo de alto el fuego este martes por la mañana. «A la luz de la consecución de los objetivos de la operación, y en plena coordinación con el presidente Trump, Israel ha aceptado la propuesta del presidente de un alto el fuego bilateral», ha dicho en un comunicado, según recogen medios locales como Haaretz.

Poco después, el ejército de Netanyahu ordenaba a la población del norte de Israel protegerse en los refugios antiaéreos al detectar el lanzamiento de misiles desde el Irán contra territorio israelí.

Enfrentamiento entre los EE.UU. e Irán

Irán atacó el lunes por la tarde la base militar de los Estados Unidos en Catar como respuesta al bombardeo ordenado por el presidente de los EE.UU., Donald Trump, el domingo contra instalaciones nucleares iraníes. Según confirman medios estatales iraníes como Tasnim News Agency, Teherán atacó la base militar de Al-Udeid «por la agresión militar» de los EE.UU.

«Cualquier repetición de los ataques conducirá a la aceleración del colapso del establishment militar norteamericano en la región», dice el comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que recoge el medio. El portavoz del ministerio de Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, aseguró que la base «había sido evacuada anteriormente» por «precaución» ante las «tensiones» a la región y que no hubo heridos ni muertos.

«Me complace informar que, además de no haber muerto ni herido ningún estadounidense, muy importante, tampoco ha habido ningún catarí muerto ni herido. ¡Gracias por vuestra atención a este asunto»!, dijo Trump sobre las represalias de Irán.