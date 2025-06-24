Rutte, en Trump en un mensaje privado: «Europa pagará a lo grande (a la OTAN), como tiene que ser, y será tu éxito»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que los países europeos pagarán más por la defensa colectiva de la alianza militar. «Europa pagará a lo Grande (a la OTAN), como tiene que ser, y será tu éxito», le dice el holandés en un mensaje privado revelado por Trump a Truth Social este martes. Imitando el estilo del republicano, Rutte asegura a Trump que han conseguido que todos los aliados se comprometan a elevar el objetivo de inversión en defensa al 5% del PIB aunque no ha sido «fácil». «A Donald, nos has conducido a un momento realmente muy importante para América y Europa. Conseguirás una cosa que NINGÚN presidente americano en décadas podría haber conseguido», afirma.

En esta conversación previa a la cumbre de la OTAN de La Haya, Rutte también agradece a Trump su «acción decisiva» en Irán: «Nadie más se atrevía a hacer y nos hace a todos más seguros».

El presidente de los Estados Unidos exigió a sus aliados elevar del 2% al 5% el objetivo de gasto en defensa al 5% del PIB. A pesar de algunas reticencias, los líderes de la OTAN llegaron a un principio de acuerdo el domingo para elevar el objetivo de gasto al 5% del PIB -un 3,5% en gasto militar directo y un 1,5% en áreas como la seguridad o la industria- de cara al 2035.

El gobierno español se ha desmarcado del pacto asegurando que no gastará más del 2,1% del PIB, ya que el objetivo del 3,5% es «incompatible» con el estado del bienestar. En cambio, Rutte avisó el lunes que España tendrá que invertir un 3,5% de su PIB en defensa si quiere cumplir los objetivos de capacidad acordados a la OTAN a principios de este mes de junio.