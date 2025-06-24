Bruselas permitirá que gigafactorias de IA como la que se quiere instalar en Móra la Nova se utilicen con fines militares

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante su intervención a la cumbre anual de la OTAN.UE

La Comisión Europea permitirá que las nuevas gigafactorias de inteligencia artificial que se quieren construir a la Unión -una de ellas con posibilidades de instalarse en Móra la Nova- puedan acoger el desarrollo de proyectos militares. Así lo ha indicado este martes la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, quien en una rueda de prensa desde La Haya (Países Bajos) ha subrayado la necesidad «de unir» las capacidades civiles y militares al conjunto de la UE. «A menudo no se permite que los proyectos de uso dual funcionen en plataformas civiles; eso tiene que cambiar», ha remarcado la dirigente alemana, quién al mismo tiempo ha puesto en valor el «poder computacional incomparable» de los centros que Bruselas pretende levantar.

Para Von der Leyen, buena parte de los componentes «críticos» para el sector de la defensa del siglo XXI son de uso dual. «Hablamos de chips, servicios en la nube, software, satélite o inteligencia artificial [...] y nuestra industria de defensa necesita un acceso sin fisuras a tecnologías vitales de alta gama», ha sostenido.

Según la dirigente alemana, esta autorización permitirá tanto a empresas emergentes como a compañías unicornios puedan escalar sus proyectos, facilitándoles el acceso a instalaciones altamente innovadoras y a financiación pública y privada.

«La Europa de la defensa finalmente se ha despertado», ha insistido Von der Leyen, quien al mismo tiempo ha apuntado que la cumbre de la OTAN que se celebra este 24 y 25 de junio en La Haya fijará unos objetivos «históricos» de gasto en defensa.

El proyecto europeo

A principios de abril, la Comisión Europea abrió un proceso de consultas públicas para acoger hasta cinco gigafactorias de inteligencia artificial en la Unión Europea, una medida que daba continuidad al anuncio de Von der Leyen de impulsar un fondo de 20.000 millones de euros para convertir la Unión Europea en «una gran potencia computacional».

Una vez se dio a conocer la propuesta de Bruselas, el gobierno español propuso instalar una de las gigafactorias en Móra la Nova. El proyecto contemplaría una inversión publicoprivada de unos 5.000 millones de euros y permitiría, según el ejecutivo español, el desarrollo de una infraestructura «estratégica» y «de un proyecto emblemático» para Europa.

La propuesta presentada por el gobierno español, sin embargo, no contempla por ahora el uso de esta instalación para el desarrollo de proyectos militares.

Proceso de selección

El proceso para seleccionar las gigafactorias se encuentra ahora en la parte final de su primera etapa, que consiste en las expresiones de interés. A continuación, está previsto que las autoridades comunitarias inicien un análisis de las ofertas para concretar con más detalle las cifras de la inversión.

A continuación, la Comisión hará una primera selección e instará a los aspirantes a presentar su propuesta definitiva a finales de año. Las gigafactorias escogidas tendrán que estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán disponer de financiación comunitaria. Cada una de ellas dispondrá de unas 100.000 GPU de última generación y su desarrollo requerirá una inversión de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, de los cuales hasta un 35% podrán ser subvencionados con fondos públicos.

Hasta ahora, el bloque europeo ya ha impulsado 12 fábricas de IA, entre ellas el Supercomputing Center de Barcelona, pero ahora quiere llevarlas a «otro nivel» creando infraestructuras «muy grandes» de datos e informática.

Aparte de insistir en la puesta en marcha de entre cuatro y cinco gigafactorias, Bruselas también ha puesto de relieve la posibilidad de que instalaciones del sector que ya están en funcionamiento puedan ser utilizadas por investigadores y pequeñas y medianas empresas para «desarrollar y entrenar» sus modelos de IA.