Trump reprocha a España su poca aportación en defensa a la OTAN: «Siempre ha pagado muy poco»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra España y le ha reprochado su poca aportación en defensa a la OTAN. «La OTAN tendrá que hablar con España. Ha sido un país que siempre ha pagado muy poco. O eran buenos negociadores o no hacían el correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que todo el resto de países,» ha señalado Trump en declaraciones a los medios.

Trump replica así la negativa de Pedro Sánchez de comprometerse a invertir un 5% del PIB en defensa y alertando de que el nuevo objetivo es «incompatible» con el estado del bienestar. «No haremos este sacrificio», avisó el presidente español en una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, poco antes de que se celebre la cumbre de La Haya.

«Creo que los países de la OTAN tendrían que gastar un 5% de su PIB en defensa. Los Estados Unidos hemos estado dando apoyo a la OTAN desde hace mucho de tiempo. En muchos casos, creo que pagando el 100% del gasto», ha insistido Trump, en que seguidamente ha criticado la negativa pública de España de destinar un 5% del PIB al gasto militar.

«España es conocida para pagar poco», ha lanzado al presidente norteamericano, que también ha aprovechado para disparar contra el Canadá. «¿Saben quién también ha pagado poco? Un lugar denominado Canadá. ¿Qué dijeron? ¿Por qué tenemos que pagar si los Estados Unidos nos pueden proteger gratis? Y hasta ahora tenían razón», ha manifestado Trump, que igualmente ha menospreciado el papel de la diplomacia de Europa en la crisis en el Oriente Próximo y en la guerra abierta entre Israel e Irán.

«(Teherán y Tel-Aviv) no quieren hablar con Europa. Quieren hablar con nosotros. Europa no podrá ayudar con eso», ha concluido el presidente de los Estados Unidos.