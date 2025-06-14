Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

Un edificio dañado en Irán como consecuencia de los bombardeos israelíesAbedin Taherkenareh/EFE/EPA

Israel lanzó este sábado una nueva oleada de ataques contra al menos cuatro puntos del territorio iraní, informaron medios del país persa. En la ciudad noroccidental de Tabriz, las fuerzas israelíes golpearon al menos cuatro puntos, informó la agencia Fars.

Press TV mostró vídeos de columnas de humo en esta urbe que es la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Se desconoce cuáles son los objetivos israelíes en esa zona.

También se reportaron ataques en Kermanshah y Khorramabad, ambas urbes en el oeste del país persa.

Además, a primera hora de esta misma mañana se produjo un bombardeo contra el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, que atiende vuelos nacionales.

Según la agencia IRNA, el ataque en Mehrabad iba dirigido contra un hangar de cazas de combate, pero a pesar de ser alcanzado por proyectiles «no afectó las pistas, edificios o instalaciones».

Israel comenzó en la madrugada del viernes una serie de ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país persa, que se ha prologado hasta hoy.

Entre los objetivos se encuentran instalaciones nucleares como las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordó y Natanz, el aeropuerto nacional de Mehrabad y varias bases militares.

En total las autoridades iraníes han contabilizado 78 muertos y 320 heridos en los ataques contra infraestructuras militares, nucleares y civiles del país persa, entre ellos altos cargos militares y nucleares.

Irán respondió ayer por la noche con al menos tres ataques con misiles contra Tel Aviv que han causado tres muertos y unos 38 heridos, según la prensa del Estado judío.