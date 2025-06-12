Un avión de Air India con destino en Londres se estrella poco después de elevarse en Ahmedabad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un avión de Air India con destino en el aeropuerto de Londres Gatwick se ha estrellado este jueves por la mañana poco después de elevarse de la ciudad india de Ahmedabad. La aerolínea ha confirmado a través de sus redes sociales que el vuelo AI1717 que hacía la ruta entre esta ciudad india y la capital británica ha tenido un accidente.

Según la prensa local, el avión se ha estrellado en una zona urbanizada y el choque ha causado una gran columna de humo negro y una fuerte explosión, ya que el aparato iba cargado de combustible para hacer un vuelo de larga duración. El avión era un Boeing 787-8 Dreamliner, según FlightRadar, y tendría capacidad para más de 200 personas.