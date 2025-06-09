Israel promete reanimar a los activistas del barco de la Flotilla de la Libertad a sus países

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Israel ha prometido reanimar a los activistas del barco 'Madleen', una embarcación del movimiento internacional de la Flotilla de la Libertad, que ha sido interceptado por el ejército israelí este lunes cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza con un cargamento de ayuda humanitaria. El fuselaje contaba con una docena de activistas a bordo -entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y un voluntario español, Sergi Toribio- los cuales han denunciado que han sido «secuestrados» porque el barco se encontraba en aguas internacionales. En un mensaje en X, el ministerio de Exteriores israelí ha asegurado esta tarde que los están llevando hacia un puerto israelí y, cuando lleguen, «se organizará su retorno a los respectivos países de origen».

Según han indicado fuentes del Ministerio de Exteriores español, el ejecutivo central ha convocado al encargado de negocios de la embajada israelí a España para protestar por lo que ha sucedido. «Exteriores está en contacto con el afectado, [...] ejerciendo la protección consular», han apuntado.

A través de las redes, diversos de los activistas a bordo del 'Madleen' han compartido vídeos y mensajes de la actuación del ejército israelí, a quien han acusado de impedir la llegada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El gobierno israelí, en cambio, a través de su ministro de Defensa -Isreal Katz- ha felicitado la actuación de las fuerzas del país por la actuación «rápida y segura» en la captura de la embarcación, evitando así «que se rompa el bloqueo [sobre la ayuda humanitaria] en las costas de Gaza». Ahora mismo, la ayuda que llega a la Franja la gestiona la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización controlada por Tel-Aviv con el apoyo de los Estados Unidos y que, en sus primeras entregas, ha visto cómo se producían graves incidentes, algunos con víctimas mortales.

En el mismo mensaje publicado en X, el ministro Katz ha indicado que el ejército israelí mostrará a los pasajeros interceptados del barco un vídeo que mostrará «los horrores de la masacre del 7 de octubre» una vez lleguen al puerto de Ashdod. «Es apropiado que el antisemita Greta y sus compañeros partidarios de Hamás vean exactamente qué es la organización terrorista Hamás, a la cual dan apoyo y para la cual trabajan», ha escrito.

En otra publicación en X por parte del ministerio de Asuntos Exteriores israelí, el gobierno del país ha asegurado que Greta Thunberg se encuentra «segura» y de camino hacia Israel. El mensaje va acompañado de una fotografía donde se ve la activista sueca recibiendo agua y comida por parte de un miembro del ejército israelí.