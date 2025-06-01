Ucrania enviará una delegación a las conversaciones de paz de Estambul pero cree que Putin «es de todo menos serio»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que enviará una delegación en Estambul encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, a las conversaciones de paz con Rusia que Turquía está acogiendo. Zelenski había reclamado que estas conversaciones se hicieran al más alto nivel, con él mismo y el presidente ruso, Vladímir Putin, pero el Kremlin lo ha descartado. El presidente ucraniano ha reprochado a los rusos que no hayan llevado una propuesta clara a Estambul sobre como pretenden llegar a la paz. «No la tenemos, Turquía no la tiene, los Estados Unidos tampoco la tienen ni tampoco otros socios. A estas alturas, eso es de todo menos serio», ha criticado.

Ha reclamado en Rusia que «deje de jugar con la diplomacia y ponga fin a la guerra». «Todo el mundo quiere una paz seria y Rusia lo tiene que aceptar. Esta tendría que ser la agenda de las reuniones. Nosotros ya hemos presentado nuestra agenda. Esperamos que el lado norteamericano sea decisivo con las sanciones para ayudar a acercar la paz», ha añadido en un mensaje a las redes sociales.

Mientras tanto, la guerra continúa y Ucrania ha lanzado este domingo un ataque a gran escala con drones contra bombarderos rusos en la lejana región de Irkutsk, a Siberia, junto a Mongolia y del lago Baikal. Es el primer ataque de muy largo alcance que el ejército ucraniano hace contra Rusia y ha destruido una cuarentena de aviones de guerra.

La guerra de drones también sale de Rusia, que la pasada noche ha lanzado centenares de estos aparatos y misiles contra objetivos ucranianos. Según autoridades de Ucrania, han detectado más de 500 drones y han podido neutralizar 385.

Descarrilamiento de trenes

Al menos siete personas han muerto y una setentena han resultado heridas este domingo en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, al hundirse un puente sobre un tren, que ha descarrilado. El gobernador de Briansk, Aleksandr Bogomaz, ha atribuido inicialmente el derrumbe a una explosión. A la vecina región de Kursk ha habido otro descarrilamiento ferroviario por la caída de un puente sobre las vías. En este caso el único herido ha sido el conductor de un convoy. Ucrania no se ha pronunciado de momento sobre estos incidentes.