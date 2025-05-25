Una docena de muertos en una nueva noche de ataques a Ucrania mientras se completa el intercambio de prisioneros

Prisioneros ucranianos intercambiados a raíz del acuerdo entre Rusia y Ucrania se abrazan al ser liberados, llevando encima una bandera ucranianaGobierno de Ucrania

Ucrania ha sufrido esta madrugada uno de los ataques aéreos más masivos por parte de Rusia de los últimos meses, con casi 300 drones y cerca de 70 misiles, que habrían provocado al menos una docena de muertos, entre ellos niños, según informan las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha criticado en un mensaje difundido a Telegram el «silencio» de los Estados Unidos y de otras potencias internacionales, que considera que «sólo anima Rusia» a seguir con la guerra.

Los ataques de esta madrugada han vuelto a afectar a la capital, Kíiv, que han sufrido bombardeos en la universidad, y llegan mientras se ha completado este domingo el intercambio de 1.000 prisioneros por bando.

«Sin una presión real y decidida sobre el liderazgo ruso, esta brutalidad no se detendrá», ha dicho Zelenski. «La guerra no se para los fines de semana, y tampoco lo tendría que hacer el apoyo internacional», ha advertido al presidente ucraniano.

La intensificación de los ataques llega mientras Rusia y Ucrania tienen en marcha la operación de intercambio de prisioneros pactada en Turquía la semana pasada, y que se ha completado este domingo.

El viernes hicieron el primer gran intercambio, con unos 800 prisioneros, 400 de cada bando, mientras que el sábado Zelenski confirmó también la liberación de 307 ciudadanos más.

Este domingo, Zelenski ha confirmado el retorno de 303 militares capturados más. El acuerdo preveía el retorno de 1.000 prisioneros de cada país en total.