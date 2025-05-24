Redes sociales
La red social X registra una nueva caída global
La antigua Twitter sufre una incidencia desde este mediodía
La red social X, antes denominada Twitter, ha sufrido una caída mundial que dificulta el acceso a la plataforma. La incidencia, en que ha empezado hacia las 14.00 horas de este sábado, impide cargar algunos mensajes o hacer nuevos.
El viernes por la noche ya hubo un problema en el centro de datos de X que impidió el acceso a algunos usuarios y retrasos en las notificaciones.
La plataforma, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre la incidencia de este sábado.