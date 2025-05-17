España propondrá a la ONU que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el bloqueo de Israel en Gaza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá en la ONU que la Cort Internacional de Justicia se pronuncie sobre el bloqueo de Israel a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. «Hay que redoblar nuestra presión sobre Israel para parar la masacre en Gaza. Por todos los medios posibles y en especial a través de las vías que nos da el derecho internacional», ha señalado Sánchez en su intervención este sábado a la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad.

«Palestina se desangra delante de nuestros ojos. Nada de lo que está sucediendo a Gaza y Cisjordania puede ser indiferente a Europa ni al resto del mundo. Hay que parar ya esta espiral de violencia», se ha mostrado convencido el presidente español.

«Por eso, y desde Bagdad, quiero instar a hacer uso de todo nuestro capital político para revertir la situación y apostar decididamente por la paz», ha insistido Sánchez, en que ha desgranado cuatro prioridades urgentes. «Hay que exigir el final inmediato de la catástrofe humanitaria en Gaza. Les avanzo que España y Palestina están impulsando un nuevo proyecto de resolución a la Asamblea General de Naciones Unidas», ha explicado el presidente español.

«A la resolución exigimos en Israel que acabe el bloqueo en Gaza y facilite el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria, de acuerdo con los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad», ha enumerado Sánchez. «Hay que trabajar conjuntamente para que prospere esta importante resolución», ha reclamado el presidente español.

«También llevaremos una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas a fin de que la Cort Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales con respecto al acceso de la ayuda humanitaria a Gaza», ha puesto sobre la mesa Sánchez, que igualmente ha apostado por «avanzar en la solución política» de los dos Estados: Israel y Palestina.

Por otra parte, el presidente del gobierno español ha confiado en la cumbre prevista para el próximo mes, organizada por Francia y Arabia Saudí. «Representa una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar», ha reflexionado en voz alta Sánchez.

«Pero sólo tendrá éxito si hay un amplio consenso árabe y europeo que culmine en una acción del conjunto de la comunidad internacional», ha puntualizado.

«Si la Unión Europea y la Liga Árabe trabajan juntas, con un liderazgo fuerte, seremos un motor como ningún otro para resolver los problemas en la región», ha concluido el presidente español.