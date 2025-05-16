Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 2.000 prisioneros de guerra

Mesa de negociación entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Turquía, el 16 de mayo.ACN

Rusia y Ucrania han acordado el intercambio de 2.000 prisioneros de guerra en el primer encuentro directo entre los dos países en guerra desde hace tres años, según ha confirmado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en un mensaje a X. Como cabeza del equipo negociador ucraniano, el ministro de Defensa Rustem Umerov no ha querido concretar el día del intercambio pactado, según informan las agencias Tass y Ukrinform. En la reunión en Estambul, que ha durado menos de dos horas, Moscú y Kiev se han comprometido a volver a reunirse y trasladar por escrito «las condiciones que permitirían alcanzar un alto el fuego», según ha explicado Fidan.

«Hoy ha sido un día importante para la paz mundial», ha reivindicado al ministro turco.

En un mensaje difundido por el ministerio de Exteriores ruso, la cabeza de la delegación rusa, Vladímir Medinsky, ha afirmado que Moscú está «satisfecho» con las conversaciones y «dispuesto a seguir con los contactos».

Por su parte, fuentes del ministerio de Exteriores ucraniano han explicado a la agencia estatal Ukrinform que los rusos han hecho algunas peticiones «inaceptables» para Kíiv.

Desde Ucrania, han pedido que la próxima fase de la negociación la hagan directamente los líderes de los dos países, Putin y Zelenski. El ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a decir que «han tomado nota» de la petición.

Asimismo, la delegación rusa ha indicado que han acordado que cada parte establezca «su visión sobre un posible futuro alto el fuego», y que una vez se presente «continuarán las negociaciones», en línea con lo que ha explicado Turquía. Por su parte, Ucrania ha reiterado su voluntad de alcanzar la paz

De hecho, a pesar del acuerdo para los prisioneros, en las conversaciones de este viernes no se ha avanzado en el alto el fuego, más allá de acordar que cada parte planteará su propuesta, situación que ha generado malestar entre los líder europeos reunidos en Tirana.

El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han hecho una llamada con el presidente norteamericano, Donald Trump, para hablar sobre las conversaciones.

Según ha dicho Macron posteriormente, que Putin rechazara de nuevo responder a la propuesta de alto el fuego incondicional planteada por los Estados Unidos y que tiene el apoyo de Ucrania y Europa es una muestra que Rusia «no quiere la paz y simplemente intenta comprar tiempo para seguir con la guerra». Los líderes han destacado la necesidad de coordinarse para encontrar una «respuesta unitaria».

En la misma línea, Tusk ha dicho que es hora de aumentar la «presión» a Putin, mientras que el británico Starmer ha dicho que la actitud rusa es «inaceptable».

Conversaciones en Turquía

La cumbre en Turquía ha empezado en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul, este mediodía después de un encuentro previo entre Ucrania, Turquía y los EE.UU. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó en el último momento participar por la ausencia del presidente ruso, Vladímir Putin, que se ha negado a viajar a Estambul a pesar de la petición del dirigente ucraniano.

Antes del inicio de la reunión, ha habido encuentros trilaterales entre Turquía, los Estados Unidos y Ucrania, en las que ha participado el secretario de Estado, Marco Rubio. A las negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia, sin embargo, no hay presencia norteamericana.

Con la vuelta de Trump en la Casa Blanca a principios de año, los EE.UU. ha impulsado una negociación entre las partes en guerra en Ucrania. Hasta ahora, la administración Trump ha mantenido contactos a dos bandas con reuniones en Arabia Saudí. Putin declaró una breve tregua por Pascua, pero los enfrentamientos continúan. Ahora, el objetivo de Kíiv es conseguir un alto el fuego de un mes para negociar un acuerdo de paz con Moscú.

Putin propuso el domingo abrir negociaciones directas con Kíiv a Estambul, pero se ha negado a participar él de momento, a pesar de la petición del presidente Zelenski.

Acuerdo para intercambiar prisioneros

Kíiv había rebajado las expectativas sobre la posibilidad de conseguir un acuerdo en Estambul por el envío de una delegación rusa de «bajo rango». Sin embargo, finalmente las partes han pactado el intercambio de 2.000 prisioneros, una de las principales reclamaciones de Ucrania a Rusia para seguir dialogando.

Desde la cumbre de la Comunidad Política Europea en Albania, Zelenski ha pedido tres condiciones para crear «un nivel mínimo de confianza» en las negociaciones: la liberación de los prisioneros de guerra y de los civiles rehenes, y el retorno de los niños capturados por Rusia.

Por otra parte, Zelenski ha avisado de que habrá temas que sólo se podrán negociar entre los líderes y ha reiterado que hay que diseñar una «estructura de seguridad para Ucrania» que garantice el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz.

La delegación ucraniana ha sido encabezada por el ministro de defensa, Rustem Umerov, acompañado de representantes militares y de inteligencia de Kíiv, mientras que en la delegación rusa había el asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Galuzin; la cabeza de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, Igor Kostyukov, y el viceministro de Defensa, Alexander Fomin.