El PKK anuncia su disolución y el fin de la lucha armada

Imagen de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), en un puesto de control en Rojava.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado este lunes su disolución y el fin de la lucha armada después de cuatro décadas de conflicto. En un comunicado difundido por la agencia de noticias Feriado (ANF), la organización ha asegurado que sus acciones durante los últimos años han situado la cuestión kurda en un punto donde «se puede resolver a través de la política democrática».

Según el comunicado, se inicia ahora «una nueva era» para el movimiento. La decisión llega después de que el PKK anunciara en marzo un alto el fuego unilateral siguiendo el llamamiento de su líder, Abdullah Öcalan, que había pedido precisamente el fin de la estrategia militar.