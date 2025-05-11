Putin propone celebrar «negociaciones directas» de paz con Ucrania el 15 de mayo en Estambul

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha propuesto celebrar «negociaciones directas» de paz con Ucrania el próximo 15 de mayo en Estambul, durante una comparecencia de madrugada en el Kremlin retransmitida por televisión.

El líder ruso ha anunciado que llamará este domingo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para comunicarle la iniciativa y ha apostado por un diálogo «sin condiciones» que aborde las «raíces del conflicto», que ya acumula más de tres años de duración.

«Nuestra propuesta está sobre la mesa. La decisión depende ahora de las autoridades ucranianas y de sus patrocinadores», ha lanzado Putin, que ha recordado que la capital turca ya acogió unas negociaciones para detener la guerra en marzo del 2022 que finalmente fracasaron.

«Estamos decididos a entablar negociaciones serias con Ucrania. Hay que eliminar las causas originales del conflicto, conseguir una paz duradera y sólida a largo plazo», ha precisado el presidente ruso. «No descartemos que durante estas negociaciones consigamos llegar a un acuerdo sobre alguna clase de nueva tregua o alto el fuego. Una tregua real que sea respetada no sólo por Rusia, sino también por parte de Ucrania», ha concluido Putin.

Zelenski : «Es una señal positiva»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visto como «una señal positiva» la propuesta de Putin de unas «negociaciones directas» de paz en Estambul, pero ha seguido reclamando un alto el fuego a partir de este 12 de mayo. «Es una señal positiva que los rusos finalmente hayan empezado a considerar poner fin a la guerra. Todo el mundo lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Y el primer paso para acabar realmente con cualquier guerra es un alto el fuego», ha recalcado Zelenski en un mensaje en X.

«No tiene sentido continuar con la matanza ni un día más. Esperamos que Rusia confirme un alto el fuego –completo, duradero y fiable– a partir de mañana, 12 de mayo, y Ucrania está preparada para reunirse», ha manifestado el presidente ucraniano.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que seguirá «trabajando» con Rusia y Ucrania para garantizar la paz. «Un gran día en potencia para Rusia y Ucrania. Pienso en los centenares de miles de vidas que se salvarán cuando este interminable baño de sangre acabe», ha afirmado Trump en la red Truth Social.

«Será un mundo completamente nuevo y mucho mejor. Seguiré trabajando con las dos partes para asegurarme que así sea. Los Estados Unidos quieren centrarse en la reconstrucción y el comercio. Se aproxima una gran semana», ha finalizado el mandatario norteamericano.