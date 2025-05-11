Actualidad
León XIV alerta de una «tercera guerra mundial por partes» y reclama la paz en Ucrania y Gaza
El papa pide un «alto el fuego inmediato» en Palestina y el retorno de los rehenes en el primer domingo del pontificado
León XIV ha descrito el escenario geopolítico actual como una «tercera guerra mundial por partes», en el discurso delante de los fieles celebrado durante el primer domingo de su papado desde el balcón central de la basílica de Sant Pere.
El líder de la Iglesia ha reclamado también el fin de las hostilidades a Ucrania y Gaza. De hecho, ha pedido un «alto el fuego inmediato» en Palestina y el retorno de los rehenes que Hamás mantiene retenidos.
Sobre el conflicto en el este de Europa, ha rogado por «una paz auténtica, justa y duradera», la liberación de los presos y «el retorno de los niños con sus familias».
«Nunca más la guerra», ha dicho en un mensaje a los líderes mundiales, recordando los 80 años del fin del conflicto que asoló Europa y el mundo entre 1939 y 1945.