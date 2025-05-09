Hamás felicita León XIV y le pide que mantenga el apoyo a Gaza

El nuevo papa León XIV, el cardenal Robert Francis Prevost de los EE.UU., sonríe desde la loggia central de la Basílica de Sant Pere del Vaticà.EFE

El grupo islamista Hamás felicitó León XIV por su elección como papa y le pidió mantener el apoyo que mostró a su antecesor, Francisco, a la Franja de Gaza.

«Felicitamos en León XIV por su elección como líder de la Iglesia católica, y esperamos que continúe con el enfoque del difunto papa de apoyo a los oprimidos y rechazo al genocidio en Gaza», dijo el grupo anoche en un comunicado.

En su mensaje, Hamás deseó «éxito» al nuevo pontífice en la tarea de la Iglesia en un mundo marcado por las tragedias, y en especial la «brutal agresión sionista» contra Gaza, donde ya han muerto más de 52.000 personas desde que empezó la ofensiva israelí, según el recuento de las autoridades sanitarias gazatís.

El grupo también aprovechó para recordar «las valientes posturas humanitarias» del difunto papa a Francisco, su «solidaridad constante con el pueblo palestino» y su «rechazo del ocupación y de sus políticas represivas».

El papa Francisco fue un ferviente defensor de la paz mundial y exigía casi diariamente poner fin a la ofensiva israelí contra Gaza, que llegó a pedir que se investigara como posible genocidio.

Después de su muerte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tardó tres días a expresar sus condolencias.