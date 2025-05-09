Una asociación de supervivientes de abusos de la Iglesia acusa al Papa de ocultar casos en Perú

Una imagen proporcionada por Vatican Media muestra al papa León XIV celebrando la misa con los cardenales electores en la Capilla Sixtina de la Ciutat del Vaticà.EFE

La Red de Supervivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) ha acusado al nuevo papa, León XIV, de encubrir abusos sexuales de sacerdotes mientras era obispo en Perú. En un comunicado, la entidad dice que Robert Prevost, como ninguno provincial de los agustinos, permitió que James Ray, un sacerdote acusado de abusar de menores, cuyo ministerio había sido restringido desde 1991, residiera en el convento de S. John Stone de los agustinos en Chicago el año 2000, a pesar de su proximidad a una escuela primaria católica. Por otra parte, varias entidades católicas y LGTBIQ+ de los Estados Unidos también ha hecho comunicados lamentando los comentarios homófobos que hizo al nuevo papa hace una década.

«Los medios de comunicación occidentales son extraordinariamente eficaces a la hora de fomentar entre el público en general una enorme simpatía por creencias y prácticas que son contrarias al Evangelio, como el aborto, el estilo de vida homosexual y la eutanasia,» dijo en el 2012 según recogen medios como 'The New York Times' o 'The Guardian'.

Asociaciones de los EE.UU. en defensa de la inclusión de las personas LGBTQ+ en la Iglesia católica, como New Ways Ministry o DignityUSA, han emitido comunicados lamentando estas palabras y pidiendo en León XIV que «continúe la acogida» que inició al papa Francesc. «Pregamos que, en los 13 años que han pasado, 12 de los cuales estuvieron bajo el papado del papa Francisco, su corazón y su mente se hayan desarrollado de forma más progresista en temas LGBTQ+, y adoptaremos una actitud de espera», dice New Ways Ministry.

Abusos de la Iglesia

En el 2022, cuando Prevost era obispo de Chiclayo (Perú), tres víctimas denunciaron sus casos a las autoridades civiles después de que su denuncia canónica presentada a través de la diócesis no avanzara.

Desde entonces, las víctimas afirman que Prevost no abrió ninguna investigación, envió información inadecuada a Roma y que la diócesis permitió que el sacerdote siguiera impartiendo misa, adjuntando fotos del sacerdote diciendo misa después de su denuncia.

El 25 de marzo pasado, SNAP presentó una denuncia contra Prevost en virtud del decreto del papa Francisco 'Vos estis lux mundi' del 2023, que concreta las normas que tiene que seguir la Iglesia en materia de abusos sexuales de sacerdotes.

Esta carta no es la primera de este tipo. Unos supervivientes escribieron al papa Francisco antes de su muerte, después de que anunciara sus planes para escribir una exhortación apostólica a los niños. El anterior papa nunca respondió. «Ahora esta tarea recae sobre Usted», dice el SNAP al papa León XIV. Y añade que «la Iglesia no tiene credibilidad para hablar de los derechos de los niños mientras sigue protegiendo los depredadores y los obispos de su responsabilidad».

«El agresor sexual con collar comete dos delitos: uno contra el cuerpo y uno contra la voz. La gran pompa en torno a vuestra elección nos recuerda: los supervivientes no tienen el mismo peso en este mundo que vosotros.» La carta abierta del SNAP asegura que muchos de los cardenales que votaron en este cónclave protegieron activamente a los abusadores, y muchos de los que serán nombrados en la curia bajo este papado llevan manchas similares.

El grupo ha recibido información de supervivientes y denunciantes de todo el mundo, y ha publicado su investigación en una web.

La iniciativa seguirá buscando información sobre los cardenales implicados en abusos y encubrimientos después del cónclave, ya que muchos de estos hombres serán nombrados para cargos en la curia del papa León XIV con la supervisión de las investigaciones de abusos.

Por todo eso, el SNAP pide una acción decisiva durante los primeros 100 días de papado. Entre otras cosas, reclama una comisión global de la verdad independiente y con la plena cooperación del Vaticano; una ley universal de tolerancia cero cabe a los abusos adoptada en el derecho canónico; tratados jurídicos internacionales que exijan transparencia y rendición de cuentas; un fondo de reparación para los supervivientes con el apoyo económico de la Iglesia; y un consejo global de supervivientes de los abusos con la autoridad para supervisar y hacer cumplir la normativa. «Puede poner fin a la crisis de abusos; ¿la única cuestión es, lo hará»?, pregunta la entidad al nuevo Papa.