El nuevo papa León XIV, el cardenal Robert Francis Prevost de EEUU, bendice a los fieles desde La Basílica de San Pedro del Vaticano.EFE

El Papa escogido por el cónclave de 135 cardenales reunidos desde ayer en San Pedro del Vaticano para sustituir al difunto Francisco es el cardenal de los EE.UU. Robert Prevost, que llevará el nombre de León IXV.

El cardenal Dominique Mamberti ha sido el encargado de anunciar el nombre en la plaza de San Pedro. "Annuntio vobis gaudium màgnum: habemus papam", ha dicho en latín ("os anuncio una gran joya: tenemos papa").

Después ha revelado el nombre del cardenal y lo que ha escogido como santo padre. La fumata blanca ha llegado minutos después de las seis de la tarde, en un momento en que la plaza de San Pedro no congregaba a mucha gente. Nada más ha salido el humo, sin embargo, el espacio se ha empezado a llenar.