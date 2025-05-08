Fumata negra en el Vaticano: la Iglesia continúa sin nuevo Papa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Fumata negra: la Iglesia sigue sin Papa. La segunda y tercera votación del cónclave que han tenido lugar este jueves por la mañana en la Capilla Sixtina han acabado sin que ningún cardenal obtenga los votos necesarios para ser escogido como nuevo pontífice. La humareda ha salido a las 11.52 de la chimenea instalada en la basílica de San Pedro con un color oscuro que ha anunciado en el mundo que no se ha encontrado todavía al sucesor del papa Francisco. La fumata ha cogido por sorpresa a los millares de personas congregadas en la plaza, porque se esperaba un poco más tarde. Ahora los tocará esperar hasta por la tarde, cuando los cardenales se reunirán de nuevo para celebrar un máximo de dos votaciones más y una fumata.

Tal como ha indicado la Santa Sede, estaba previsto que este jueves se celebraran un máximo de cuatro votaciones, dos por la mañana y dos por la tarde. Como a la primera votación, celebrada el miércoles por la noche, no hubo ningún candidato con la mayoría de dos tercios, el ritual ha continuado con dos escrutinios más, que han dado pie a la primera humareda del jueves. De cara por la tarde, está prevista la cuarta votación que, si da como resultado una elección, dará lugar a la fumata blanca en torno a las 17.30 horas. Si no es el caso, no habrá ninguna humareda, sino una nueva votación y, hacia las 19.00 horas, la chimenea marcará el desenlace de la quinta votación con una humareda que podría ser, de nuevo, blanca o negra.

Mientras los cardenales se reúnen aislados para votar y rezar bajo la atenta mirada de los frescos que decoran la Capilla Sixtina, en Roma la expectación es máxima. Sin embargo, la presencia en la plaza ha sido un poco más reducida que miércoles por la noche. Durante la mañana ha llovido de manera intermitente, aunque brillaba el sol y no hacía muy frío. Mientras en la basílica sigue el cónclave, a la plaza van llegando grupos de peregrinos, ya que la elección del Papa ha coincidido con el jubileo convocado por la Iglesia, una cita que hacía 25 años que no se producía.

Los expertos descartaban una fumata en la primera

La falta de consenso para escoger al nuevo Papa a las primeras votaciones del cónclave ha confirmado las sospechas de los expertos y vaticanistas, que descartaban un acuerdo tan rápido entre los cardenales. De hecho, a los últimos 150 años nunca se ha escogido un papa en primera votación. Además, en el Vaticano muchas voces destacan que muchos de los electores son nuevos, vienen de latitudes muy dispares y casi no se conocen, hecho que habría evitado un acuerdo inmediato sobre el perfil del nuevo pontífice. De hecho, el 80% de los cardenales fueron nombrados por el papa Francisco durante su pontificado y muchos de ellos no se habían conocido hasta el funeral celebrado en su honor este mes de abril.

Escrutinio secreto, nombres escritos a mano y sin límite de votaciones

Les votaciones del cónclave son por escrutinio secreto y con los nombres escritos a mano. Para escoger a un nuevo papa hace falta que el candidato tenga los votos de, como mínimo, dos terceras partes de los elegibles. Es decir, 89, si a la votación participan los 133 cardenales presentes. Según mandan las normas de este procedimiento centenario, los prelados tienen que escribir «con caligrafía el más reconocible posible», a quien escoge, mencionando un solo nombre, ya que en caso contrario, el voto será nulo. El nombre se tendrá que escribir en la parte inferior del papel, ya que a la superior habrá escritas de manera imprimida las palabras 'Eligo in Summum Pontificem'. Después, los cardenales tendrán que doblar la papeleta dos veces.