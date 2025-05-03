Trump publica una imagen de él mismo vestido de papa

Imagen de Trump vestido como Papa, difundida por él mismo a Truth Social

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen de él mismo vestido como papa sólo 11 días después de la muerte del papa Francisco.

La foto, generada por inteligencia artificial, se ha difundido a través de la cuenta oficial de Trump en Truth Social, y está generando una fuerte polémica en las redes sociales.

Imagen de Trump vestido como Papa, difundida por él mismo a Truth Social

En la imagen, se ve Trump vestido como el pontífice y con un gran crucifijo. Esta misma semana, Trump aseguró que «le gustaría» ser el próximo papa al ser preguntado por quien tendría que ser el sucesor de Francisco.

«Yo sería mi primera opción», dijo, bromeando, añadiendo después de que el cardenal de Nueva York «es muy bueno».