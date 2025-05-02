Una jueza de la ONU, condenada por esclavizar a una joven ugandesa en el Reino Unido

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La jueza de las Naciones Unidas Lydia Mugambe ha sido condenada este viernes a 6 años y cuatro meses de prisión en un tribunal inglés por haber forzado a una joven ugandesa a trabajar como esclava en el Reino Unido.

Un tribunal del condado de Oxford ha dictado esta sentencia después de haber declarado culpable, el pasado 13 de marzo, a la prestigiosa abogada ugandesa, que ha sido magistrada en su país y ha ocupado varios cargos a nivel internacional, entre ellos para las Naciones Unidas.

Durante el proceso, la Fiscalía ha dicho que Mugambe, de 50 años y que estaba estudiando un doctorado a la Universidad de Oxford, se ha aprovechado de su estatus con respecto a la víctima, obligándola a trabajar como sirvienta y a hacer de niñera de manera gratuita.

El juez David Foxton ha declarado hoy, al anunciar la sentencia, que se trataba «de un caso muy triste», donde la acusada, a pesar de haber trabajado en la defensa de los derechos humanos, «no ha mostrado ningún arrepentimiento» por sus actos e incluso ha intentado culpar a la joven, que no puede ser identificada por motivos legales.

En una declaración leída ante el tribunal, la fiscal Caroline Haughey ha afirmado que la víctima vive «en un estado de casi terror constante» a causa de la influencia que Mugambe tiene en Ruanda, y cree que no podrá volver a su país por miedo a represalias.

Mugambe ha sido declarada culpable en marzo de «conspirar para facilitar una infracción de la ley de inmigración; posibilitar el viaje (de la víctima) con vistas a la explotación; obligar a una persona a trabajar y conspirar para intimidar a un testigo».

La Fiscalía ha expuesto durante el juicio que la abogada se ha aprovechado de la falta de conocimiento de la joven sobre su derecho a un trabajo remunerado y la ha engañado con la finalidad que viniera al Reino Unido, cosa que ha hecho en colaboración con el vicecomisionado ugandés, John Leonard Mugerwa.

Según la acusación, la intención de Mugambe ha sido «conseguir que alguien le facilitara la vida al menor coste posible».

La jueza ugandesa, por su parte, ha negado haber obligado a su compatriota a trabajar y ha asegurado que «siempre» la ha tratado con cariño, cuidado y paciencia.