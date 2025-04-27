Al menos nueve muertos en un atropello masivo en un festival de calle en Vancouver, en Canadá

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Al menos nueve personas han muerto y otras han resultado heridas en un atropello masivo en un festival de calle en la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Por los alrededores de las 20.00 horas de ayer sábado, el conductor de un coche embistió a los participantes en una fiesta de la comunidad filipina (Lapu Lapu Day) que se celebraba en el barrio de Fraser de esta ciudad de la Columbia Británica.

El conductor está detenido. Es un hombre de 30 años de Vancouver, según ha informado la policía de la ciudad a través de su cuenta en X. El cuerpo policial descarta que el incidente haya sido un ataque terrorista.

«Estoy en choque y profundamente entristecido por el horrible e incidente ocurrido hoy al Lapu Lapu Day. Trabajaremos para dar más información tan pronto como sea posible, pero de momento la policía de Vancouver ha confirmado que hay varios muertos y heridos», ha afirmado el alcalde de Vancouver, Ken Sim.

«Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con la comunidad filipina de Vancouver en este momento increíblemente difícil», ha concluido Sim.

Los cuerpos de emergencias han establecido un centro de asistencia de 24 horas a un centro comunitario. Los agentes policiales y los profesionales de los servicios a las víctimas se han desplegado para ayudar a los ciudadanos a que no hayan podido contactar con algún conocido que estaba en el festival.