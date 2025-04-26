Von der Leyen se reunirá con Zelenski este sábado por la tarde en Roma

Momento del saludo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de los EE.UU., Donald Trump, al funeral del papa FranciscoCedida por el equipo de prensa de Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá este sábado por la tarde con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Roma, donde los dos han asistido al funeral del papa Francisco, según han confirmado fuentes comunitarias.

El encuentro se producirá el mismo día de la reunión que han mantenido Zelenski y el presidente de los EE.UU., Donald Trump, y que el gobierno ucraniano ha valorado positivamente.

De hecho, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han intercambiado un apretón de manos de manos con Trump durante el funeral. Von der Leyen ha destacado que, durante el acto, ha mantenido «buenos intercambios» con varios líderes del mundo.

En declaraciones en la televisión italiana RAI 1, Costa ha asegurado que están «comprometidos» al tener «las mejores relaciones posibles» entre la UE y los EE.UU. «como socios, aliados y amigos», y ha añadido que «siempre» están disponibles a reunirse y hablar con Trump.

«¿Por qué no en Roma?», ha dicho a la pregunta de si se podría celebrar un encuentro entre la UE y los Estados Unidos en la capital italiana.