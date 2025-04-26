El funeral del papa Francisco llena Sant Pedro y recuerda su «compromiso incansable» con la paz

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El funeral del papa Francisco ha llenado este sábado hasta los topes la plaza de San Pedro del Vaticano y ha recordado su «compromiso incansable» con la paz. El papa Francisco ha subido su voz, incesantemente, implorando la paz e invitando a la sensatez y a la negociación. Según él, la guerra es una derrota dolorosa y trágica para todo el mundo.

Construir puentes y no muros es una exhortación que repitió muchas veces», ha señalado el cardenal Giovanni Battista Re, en la lectura de la homilía.

El decano del Colegio Cardenalicio también ha asegurado que «el intenso pontificado» de Jorge Mario Bergoglio «ha tocado mentes y corso». «La última imagen pública del Papa seguirá para siempre en nuestros ojos y en nuestro corazón», ha recalcado Giovanni Battista Re.

Llegado de féretro del papa Francesc a la plaza de Sant Pere del VaticàSimone Risoluti

«A pesar de los graves problemas de salud, quiso impartirnos la bendición de Pascua desde el balcón de la basílica de San Pedro y después bajó a la plaza para saludar a la multitud», ha puesto sobre la mesa el cardenal italiano, de 91 años.

«A pesar de su fragilidad, el papa Francisco escogió entregarse hasta los últimos momentos con fuerza y serenidad», ha aplaudido Battista Re, que igualmente ha destacado la proximidad del papa Francisco con los más pobres y desfavorecidos. «El hilo conductor de su misión ha sido la convicción de que la Iglesia es un hogar con las puertas abiertas a todo el mundo», ha definido al decano del Colegio Catedralicio, que ha añadido.

«Fue rico en calor humano y profundamente sensible a los retos de la sociedad. Tenía un gran carisma por su acogimiento y escucha», ha manifestado Battista Re.

Plaza de Sant Pere del Vaticà durante el funeral del papa Francisco

Prueba de todo eso, la homilía ha reivindicado los «innumerables» gestos del pontífice argentino a favor de los refugiados y los pobres. «Fue un Papa en medio de la gente y es significativo que su primer viaje fuera en Lampedusa», ha comentado el decano del Colegio Catedralicio.

«I de sus 47 viajes apostólicos, quedará en la historia lo que hizo en el 2021 en el Irak, desafiando todos los riesgos. Fue un bálsamo para el pueblo iraquí», ha sentenciado Giovanni Batista Re, que ha finalizado reclamando al papa Francisco «que rece por todos nosotros». «Te pedimos que desde el cielo bendigas la Iglesia, bendigas Roma y bendigas el mundo entero», ha concluido el cardenal italiano.

Plaza de Sant Pere del Vaticà durante el funeral del papa Francisco

Más de 150 delegaciones con reyes y jefes de Estado de los cinco continentes

La ceremonia ha empezado puntualmente a las 10.00 horas de la mañana con el desfile de los cardenales -vistiendo de rojo, el color de duelo- y el traslado del féretro del pontífice en el exterior de la basílica de San Pedro del Vaticano. Ha contado con la presencia de más de 150 delegaciones de los cinco continentes con reyes, príncipes, ministros y dirigentes destacados como los presidentes Donald Trump, Volodímir Zelenski, Javier Milei, Emmanuel Macron y la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En primera fila se han situado los presidentes de Argentina, patria del Papa, y de Italia, de donde era obispo. Después se han colocado los representantes de casas reales y los otros presidentes por orden alfabético francés. El público de la plaza de Sant Pedro del Vaticano ha aplaudido Zelenski cuando ha aparecido a las pantallas gigantes instaladas para seguir las exequias.

Después de la misa, se dará paso a un cortejo fúnebre con un vehículo abierto para mostrar el cuerpo del Papa a los fieles. La comitiva saldrá del Ciudad del Vaticano por la Puerta del Perugino y se dirigirá hacia la Basílica de Santa Maria la Major en un trayecto que durará entre 30 y 40 minutos y que irá a 10 km/h.

Allí lo recibirán un grupo de migrantes, personas sin techo, tomados y del colectivo trans. «Los últimos del Evangelio serán los últimos a acogerlo», ha afirmado la Santa Sede. Una vez en la iglesia, se hará un rito de inhumación de carácter privado que acabará con un rosario público en la calle en recuerdo de Francisco. La tumba del papa se podrá visitar a partir del domingo.

Unas 250.000 personas pasan por la capilla ardiente

El funeral del papa cierra un camino de rituales que empezó el mismo día de su muerte. El primer paso fue la constatación de la defunción y la colocación en el ataúd de los restos mortales del pontífice.

La Vía della Conziliazione del Vaticà llena hasta los topes durante el funeral del papa Francisco

Esta primera ceremonia tuvo lugar en el hogar del papa, la Residencia Santa Marta, y fue oficiada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Sede y máximo responsable de la curia durante la «sede vacante».

Superados estos primeros pasos, el Vaticano hizo público el testamento del obispo de Roma, un texto muy breve presidido por el lema «Miserant atque Escogiendo» donde se revelaban las características que tenía que tener el adiós del pontífice.

Allí se reclamaba que los restos fueran enterrados lejos de la basílica de San Pedro, donde descansan buena parte de los papas anteriores, y se colocaran en un nicho sencillo de la basílica de Santa Maria la Major, templo que Francisco visitaba recurrentemente.

Con las últimas voluntades del papa ya reveladas, el cuerpo del pontífice fue trasladado al Vaticano para ser expuesto en la basílica de San Pedro, allí, decenas de miles de personas han hecho cola para darle un último adiós durante días. El cuerpo ha estado expuesto sin los tradicionales cadalsos ni el báculo papal, tal como ordenó él mismo, pero preparado con la mitra blanca en la cabeza y vestido con una casulla encarnada.

La capilla ardiente del papa Francisco se cerró ayer viernes a las ocho de la noche con el paso de más de 250.000 personas. Curiosos, monjas, religiosos, obispos, diplomáticos, turistas e incluso fieles no cristianos han esperado pacientemente bajo el sol para pasar unos segundos delante de el cuerpo del Papa.