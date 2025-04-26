La emoción y el silencio marcan el funeral del papa Francisco en Sant Pedro

El centro del Vaticano, lleno de voluntarios y fieles durante el funeral del papa Francisco

La emoción y el silencio han reinado entre los asistentes al funeral del papa Francisco que tiene lugar este sábado en la plaza Sant Pedro del Vaticano. Jóvenes, turistas y religiosos de todo el mundo se han reunido hasta llenar completamente la pequeña ciudad-estado horas antes de las exequias.

«El papa abrió las puertas de la Iglesia a las periferias y la juventud», ha destacado a la ACN a la monja Anna Maria Vilaró, que ha acompañado a un grupo de jóvenes de Barcelona.

El funeral ha empezado puntual a las diez de la mañana, cuando el féretro del pontífice ha salido de la basílica bajo un sol benevolente y en medio de grandes medidas de seguridad.

En algunos momentos, como con la aparición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, los presentes han hecho breves aplausos.