La emoción y el silencio marcan el funeral del papa Francisco en Sant Pedro

Algunos fieles han aplaudido cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha aparecido en la plaza

El centro del Vaticano, lleno de voluntarios y fieles durante el funeral del papa Francisco

La emoción y el silencio han reinado entre los asistentes al funeral del papa Francisco que tiene lugar este sábado en la plaza Sant Pedro del Vaticano. Jóvenes, turistas y religiosos de todo el mundo se han reunido hasta llenar completamente la pequeña ciudad-estado horas antes de las exequias.

«El papa abrió las puertas de la Iglesia a las periferias y la juventud», ha destacado a la ACN a la monja Anna Maria Vilaró, que ha acompañado a un grupo de jóvenes de Barcelona.

El funeral ha empezado puntual a las diez de la mañana, cuando el féretro del pontífice ha salido de la basílica bajo un sol benevolente y en medio de grandes medidas de seguridad.

En algunos momentos, como con la aparición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, los presentes han hecho breves aplausos.

