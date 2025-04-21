El Vaticano hace público el testamento del papa Francisco: «El sepulcro tiene que estar en el suelo, simple»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Vaticano ha hecho público el testamento del papa Francesc, muerto este Lunes de Pascua a 88 años por un ictus cerebral y un «colapso cardiovascular irreversible». Jorge Mario Bergoglio pide ser enterrado de una manera sencilla en la basílica de Santa Maria la Mayor de Roma -y no en el Vaticano-, y concretamente en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza.

«El sepulcro tiene que estar en el suelo; simple sin decoración particular y con la única inscripción de 'Franciscus'», detalla el pontífice, en un testamento firmado el 29 de junio del 2022 en la Casa de Santa Marta. «Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto», añade el papa Francisco. «Y he proporcionado instrucciones pertinentes a monseñor Rolandas Makrickas, Comisionado Extraordinario del 'Capitolo Liberiano'», recalca el pontífice.

«Que el Señor dé recompensa merecida a los que me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de mi vida lo he ofrecido al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos», concluye el testamento del papa Francisco.