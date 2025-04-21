El Vaticano confirma que el papa Francisco ha muerto por un ictus cerebral

El papa Francisco en su comparecencia durante la bendición Urbi Et Orbi el pasado domingo en Roma.Angelo Carconi/EFE

El Vaticano ha confirmado que el papa Francisco ha muerto por un ictus cerebral y un «colapso cardiovascular irreversible». El acta de defunción del director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de Ciudad del Vaticano, el profesor Andrea Arcangeli, ha certificado que la defunción del pontífice a los 88 años ha sido causada por un derrame cerebral.

El documento médico indica que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda con neumonía bilateral, hipertensión y diabetes de tipo II. «La muerte se ha comprobado mediante un registro electrocardiotanatográfico», ha firmado Arcangeli.

Jorge Mario Bergoglio ha fallecido a las 07.35 horas de este Lunes de Pascua en su apartamento de la Casa de Santa Marta.