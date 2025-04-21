Diari Més

El Vaticano confirma que el papa Francisco ha muerto por un ictus cerebral

El pontífice ha traspasado a las 07.35 horas en su apartamento de la Casa de Santa Marta

El papa Francisco en su comparecencia durante la bendición Urbi Et Orbi el pasado domingo en Roma.

El papa Francisco en su comparecencia durante la bendición Urbi Et Orbi el pasado domingo en Roma.Angelo Carconi/EFE

ACN

El Vaticano ha confirmado que el papa Francisco ha muerto por un ictus cerebral y un «colapso cardiovascular irreversible». El acta de defunción del director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de Ciudad del Vaticano, el profesor Andrea Arcangeli, ha certificado que la defunción del pontífice a los 88 años ha sido causada por un derrame cerebral.

El documento médico indica que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda con neumonía bilateral, hipertensión y diabetes de tipo II. «La muerte se ha comprobado mediante un registro electrocardiotanatográfico», ha firmado Arcangeli.

Jorge Mario Bergoglio ha fallecido a las 07.35 horas de este Lunes de Pascua en su apartamento de la Casa de Santa Marta.

