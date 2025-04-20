Zelenski asegura que Rusia sigue con los ataques a pesar de la tregua de 30 horas anunciada por Putin

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado que los ataques rusos continúan a pesar de la tregua humanitaria anunciada el sábado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Lo ha manifestado en un comunicado difundido a través de las redes sociales después de recibir el último informe de situación procedente del frente.

Ha explicado que en las últimas horas ha habido 59 nuevos bombardeos y cinco operaciones de asalto por parte de unidades rusas. En concreto, ha detallado que los ataques se habrían producido a Starobilsk, Donetsk, Pokrovske, Novopavlivske y Zaporiyia.

«En todas partes, nuestros guerreros responden como corresponde al enemigo, según la situación de combate específica», ha dicho el mandatario que ha advertido que «Ucrania seguirá actuando de forma simétrica».

Volodimir Zelenski ha acusado al ejército ruso de intentar crear «una impresión general de un alto el fuego, mientras en algunas zonas persisten intentos aislados de avanzar y causar bajas en Ucrania». Asimismo, ha exigido en Rusia que cumpla «plenamente las condiciones de la tregua».

Al mensaje publicado, Zelenski ha insistido en que la propuesta de Ucrania de implementar y extender el alto el fuego durante 30 días «continúa sobre la mesa». Con todo, ha avisado de que el ejército ucraniano «actuará de acuerdo con la situación real sobre el terreno».