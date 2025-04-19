Zelenski acepta el alto el fuego de Putin y propone alargarlo más allá del 20 de abril

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha recogido el guante y ha aceptado el breve alto el fuego anunciado por Putin con motivo de la Pascua ortodoxa, pero ha propuesto alargarlo más allá del 20 de abril. «Eso revelará las verdaderas intenciones de Rusia. 30 horas son suficientes para hacer titulares, pero no bastante para generar confianzas genuinas», ha apuntado Zelenski en un mensaje a X.

El presidente ucraniano apuesta para que la tregua sea de 30 días y ha recordado que el Kremlin lleva cerca de 40 días sin dar respuesta al alto el fuego «completo e incondicional» propuesto por los Estados Unidos.

«Ucrania respondió positivamente, pero Rusia lo ha ignorado repetidamente», ha recalcado Zelenski. «Si de repente, Rusia está preparada para participar realmente de un silencio total e incondicional, Ucrania actuará en consecuencia», ha continuado al presidente de Ucrania.

«Silencio como respuesta al silencio», ha puntualizado Zelenski, que ha mostrado sus dudas y ha afirmado que hoy por hoy, según los informes del comandante en jefe del ejército, las operaciones de asalto de Rusia «continúan en varios sectores de primera línea y el fuego de la artillería rusa no ha disminuido».

«Por lo tanto, no hay ningún tipo de confianza en las palabras procedentes de Moscú», ha recriminado Zelenski. «Sabemos demasiado bien cómo manipula Moscú y estamos preparados para cualquier cosa», ha reflexionado en voz alta el presidente de Ucrania.

«Les Fuerzas de Defensa de Ucrania actuarán de manera racional, respondiendo de la misma manera. Cada ataque ruso recibirá una respuesta adecuada», ha concluido Zelenski.