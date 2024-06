La UE adopta las nuevas sanciones contra Rusia que limitan la transferencia de gas natural licuado desde puertos europeos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los ministros de Exteriores de la UE han adoptado este lunes el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. La nueva ronda incluye, entre otros, medidas para limitar el negocio del gas natural licuado ruso con la penalización de las transferencias desde puertos europeos, donde después es reexportado, principalmente a los mercados asiáticos. Sin embargo, las medidas no afectan a las importaciones directas europeas, que a pesar de la guerra han alcanzado niveles récord en algunos países europeos, entre ellos España.

El nuevo paquete de sanciones incluye medidas que apuntan al gas natural licuado ruso y contra los barcos rusos que dan apoyo a la invasión de Ucrania, ha anunciado la Comisión Europea después de que los ministros hayan adoptado las nuevas sanciones. Les nuevas restricciones prevén «prohibir todas las inversiones futuras» en proyectos de gas natural licuado que todavía están en construcción en Rusia.

Después de un periodo de transición de nueve meses, también se penaliza la transferencia de gas natural licuado ruso en puertos europeos, desde donde es reexportado en otros mercados, por ejemplo hacia el Asia. Los puertos de Bélgica, Francia, los Países Bajos y España son los que más gas natural licuado ruso reciben.

«El paquete prohíbe la importación de gas natural licuado ruso en terminales específicas que no están conectadas con la red europea», indica al ejecutivo comunitario.

La nueva ronda también prohíbe el acceso y la provisión de servicios en vajillas que dan apoyo a la invasión rusa de Ucrania a través de diferentes formas, como por ejemplo por el transporte de material militar o de grano ucraniano robado, entre otros.

Un centenar más de personas y entidades en la lista negra

Además, el nuevo paquete de sanciones incluye un centenar de personas y entidades por su implicación en la invasión rusa de Ucrania, cosa que eleva la lista negra además de 2.000 personas y entidades. Concretamente, se han añadido a la lista negra 69 personas y 47 entidades, a las cuales ahora se aplica una congelación de sus activos en la UE y prohibición de viajar al bloque comunitario.

Por otra parte, la nueva ronda también prevé la prohibición en los bancos europeos de utilizar el sistema de comunicación SPFS, el equivalente ruso al sistema SWIFT, y refuerza las restricciones en la exportación de material y tecnología dual, es decir, que se puede utilizar tanto con finalidad civil como militar.

