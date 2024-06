La conferencia de paz para Ucrania acaba con una declaración conjunta sin la firma de una decena de países

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

84 países y organizaciones han suscrito la declaración conjunta que ha resultado de la conferencia de paz organizada por Ucrania y celebrada en Suiza. Una decena de estados, entre los cuales hay la India, Sudáfrica, Arabia Saudí o México, han decidido no firmar el texto.

Según ha explicado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en algunos casos los países están debatiendo su apoyo al comunicado y podrían acabar añadiéndose.

El texto de la declaración defiende garantizar la seguridad nuclear y alimentaria tanto a Ucrania como a la zona, así como un intercambio de prisioneros con Rusia. También plantea que «todas las partes» tienen que estar implicadas en unas futuras negociaciones de paz.

Concretamente, la declaración conjunta defiende que las instalaciones nucleares queden al margen del conflicto y se mantengan «seguras». En la misma línea, remarcan la planta nuclear de Zaporíjia «tiene que seguir operando de manera segura bajo el control soberano de Ucrania y bajo su supervisión». También advierten que cualquier amenaza del uso de armas nucleares es «inadmisible».

Por otra parte, los países firmantes subrayan que es «fundamental» la navegación comercial «libre, llena y segura», así como el acceso a los puertos marítimos del Mar Negre y el Mar Azov.

En esta línea, afirman que los ataques a barcos mercantes en esta ruta o en el mismo puerto es «inaceptable». El comunicado destaca que la seguridad alimentaria no puede convertirse en un arma y defiende que las exportaciones agrícolas de Ucrania puedan ser transportadas libremente.

Un tercer punto del comunicado reclama un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y, específicamente, exige que se reanime «a todos los niños ucranianos desplazados de manera ilegal y deportados, así como el resto de civiles ucranianos detenidos de manera ilegal».

Para los firmantes, para conseguir la paz a la larga habrá que incluir Rusia a las negociaciones. En esta línea, han especificado que emprenderán pasos «concretos» en los tres puntos recogidos al comunicado para que, en un futuro, representantes de todas las partes se puedan implicar en las conversaciones.

Al comunicado, los estados y las organizaciones afirman que durante la cumbre ha habido «un intercambio de puntos de vista y caminos constructivo» para avanzar hacia «una paz duradera y basada en el derecho internacional».

«Reafirmamos nuestro compromiso de abstenernos de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado», remarcan.

Ausencias a la declaración conjunta

Aunque a la cumbre ha participado cerca de 90 países, no todos han decidido firmar el comunicado conjunto. Una decena de estados, entre los cuales está el Brasil, la India, Sudáfrica, México, Eslovaquia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes e Indonesia, entre otros, se han desmarcado.

En una rueda de prensa para cerrar la conferencia, Zelenski ha justificado que no todos los países hayan firmado el documento porque, según ha dicho, en algunos casos los representantes del estado no tenían el nivel de autorización suficiente para decidirlo, mientras que en otros casos simplemente se quería debatir internamiento en el gobierno en cuestión. En cualquier caso, ha celebrado el apoyo recibido por la mayoría de los países participantes.

Zelenski también ha lamentado que haya algunos países que «todavía no hayan entendido que el mundo no tiene un problema potencial con Rusia, sino un problema real» y ha apuntado que ahora mismo «Rusia no quiere la paz». El presidente ucraniano ha remarcado que la declaración «sigue abierta» para que los estados se sumen.

La conferencia, «un éxito»

Durante la comparecencia el presidente ucraniano ha calificado de «éxito» la conferencia y ha asegurado que es «un primer paso muy poderoso» hacia el final de la guerra. En esta línea, ha explicado que se ha acordado empezar a trabajar en grupos específicos después de la cumbre para ir aterrizando varias propuestas que permitan «restaurar la seguridad». Este sería un paso previo, según ha dicho, para una nueva cumbre.

Zelenski también ha celebrado que la mayoría de estados haya estado de acuerdo en querer mantener al margen las instalaciones nucleares del conflicto y que se hayan mostrado partidarios de «restaurar la seguridad total» en la planta de Zaporíjia.

Von der Leyen pide a Rusia que escuche la comunidad internacional

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido en una conferencia al final de la cumbre que Rusia «escuche la comunidad internacional, respete la integridad del territorio, acabe la violencia imperialista y devuelva a los niños».

Von der Leyen también ha criticado que lo que Vladímir Putin propone «no es una negociación de paz» sino «una capitulación» y ha asegurado que «ningún país aceptaría nunca estos términos indignantes».

