Indignación en México por el acento español del portero del Chivas: «Sin xenofobia, pero no es normal...»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Una nueva polémica salpica al fútbol mexicano, a raíz de la más que posible decisión de Fernando Gago de alinear como portero titular a Óscar Whalley con el Guadalajara ante el Club América en los octavos de final de la Concacaf Champions League.

El guardameta, nacido en Zaragoza, ha hecho estallar a los medios de comunicación por su acento español. «Sin ánimos de molestar, pero este arquero tiene presión desde su acento», afirma un periodista de Fox Sports México.

Su ensañamiento con Whalley no quedó ahí: «Sin xenofobia, ni ningún tipo de cosas que no vengan al caso, pero no es normal ver al arquero del Guadalajara con el acento español. Ya sabemos toda la historia y está perfecto, está dentro de los estatutos... desde (el tema de su nacionalidad) empieza la presión».

Tras estas críticas, Óscar Whalley se ha convertido en el foco de las críticas en México. Sin embargo, aunque tiene acento español, cuenta con tres nacionalidades. Nació en Zaragoza, pero su padre es inglés y su madre, mexicana, lo que le abrió las puertas de la Liga MX.

Después de pasar por equipos como Real Zaragoza, Sporting de Gijón, Castellón, Lugo, Aarhus de Dinamarca y el OFI Creta de Grecia, el arquero se unió al Chivas de México y ya en su presentación mostró su acento español en todas sus declaraciones.

Hay que recordar que Chivas, nombre por el cual a menudo se refiere al Guadalajara, cuenta con una filosofía similar a la que, en España, sigue el Athletic Club de Bilbao, y es que el equipo del estado de Jalisco sólo incorpora a futbolistas mexicanos.