Un hombre de 62 años se vacuna 217 veces contra la covid

Un hombre alemán de 62 años ha sido vacunado 217 veces contra la covid, a pesar de que había recibido el consejo de los médicos de no hacerlo, según informa el último número de la revista The Lancet Infectious Diseases.

Las vacunas fueron compradas y administradas de forma privada durante un periodo de 29 meses, y todo indica que el hombre, cuya identidad no se revela, no sufrió ningún efecto, según una investigación del caso de la Universidad de Erlangen-Nuremberg.

«Nos enteramos de su caso a través de artículos periodísticos. Después nos pusimos en contacto con él y le invitamos a someterse a varias pruebas en Erlangen», dijo Kilian Schober, del departamento de microbiología de la universidad alemana, donde los expertos le tomaron muestras de sangre y saliva.

«Pudimos tomar muestras de sangre nosotros mismos cuando el hombre recibió otra vacuna durante el estudio por su insistencia. Pudimos utilizar estas muestras para determinar exactamente cómo reacciona el sistema inmunológico», explicó Schober.

A Schober le preocupaba que la estimulación excesiva del sistema inmunológico con dosis repetidas pudiera causar fatiga en las células, pero no se encontró evidencia de esta situación en el hombre y no había señales de que alguna vez hubiera estado infectado con covid. Como consecuencia, los expertos resaltaron que no respaldan que una persona se vacune tantas veces como estrategia para mejorar la inmunidad.

Los resultados de las pruebas realizadas a este hombre fueron insuficientes para sacar conclusiones de gran alcance, y mucho menos para hacer recomendaciones para el público, según los expertos. «Las investigaciones actuales indican que una vacuna de tres dosis, junto con vacunas complementarias periódicas para los grupos vulnerables, sigue siendo el enfoque preferido», indicó la universidad.