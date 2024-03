El Tribunal Supremo de los EE.UU. da la razón a Trump y le permite presentarse a las primarias de Colorado

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón al expresidente Donald Trump y le permitirá presentarse a las elecciones primarias de Colorado, que se celebrarán este martes 5 de marzo coincidiendo con el 'Supermartes', la fecha en la que 15 estados del país escogen a sus candidatos a las presidenciales.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo de Colorado no permitiera a Trump presentarse a las primarias de este estado, ya que lo consideraba uno de los instigadores del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. La decisión también genera jurisprudencia sobre otros estados con litigios similares -Maine e Illinois-, que habían dictado que Trump no podía presentarse a las primarias por su papel en el asalto al Capitolio.

Según los argumentos del tribunal de Colorado, la vinculación de Trump en el asalto era suficiente para desautorizarlo como candidato, pero el Supremo de los EE.UU. -de mayoría republicana- los ha rechazado. En concreto, los jueces de Colorado se refirieron a la enmienda 14 de la sección 3 de la Constitución, por el que ningún funcionario que haya jurado la Carta Magna puede presentarse a unas elecciones si ha participado en una rebelión o insurrección.

Según el argumentario del equipo legal de Trump, la enmienda no hace referencia explícita a la figura de un presidente o expresidente y, por lo tanto, no aplicaría al mandatario. Al mismo tiempo, los abogados del dirigente republicano siguen defendiendo que los hechos del 6 de enero no corresponden a una insurrección.

En cualquier caso, la sentencia del Supremo no para otras causas que tiene abiertas el magnate, como los presuntos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels o la retención de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago.