Borrell apuesta para que la UE aumente la capacidad militar: «Para ser un actor en la geopolítica, tenemos que tener medios»

«Para ser un actor en la geopolítica, tenemos que tener los medios». Así se ha expresado este domingo Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Borrell ha explicado que para hacer frente a las guerras que se están entregando, Europa tiene que tener una capacidad de defensa «fuerte», y eso quiere decir disponer de una «potente» industria militar. En el último año, este sector ha crecido un 40%. «Tenemos un buen ritmo, pero no es suficiente», ha dicho Borrell. Sobre el conflicto palestino, el mandatario europeo ha hecho énfasis en la necesidad de unidad de acción de los estados miembros. «Tenemos que ir más unidos como lo que se ha hecho con Ucrania. Ahora veo dispersión, parece que cada estado juegue su propio juego», ha lamentado.

El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha dicho desde la Conferencia de Seguridad de Múnich que Europa tiene tres grandes retos en su agenda geopolítica. El primer asunto es Ucrania, la segunda es Gaza y el tercero es el Sur Global. Además, hay otro asunto estructural que los afecta en todos de manera global y es la defensa. Al respecto, Borrell ha lamentado que en los últimos años Europa haya perdido capacidad militar con una industria que ha ido perdiendo posiciones. En el último año, sin embargo, esta situación ha cambiado, ha dicho al mandatario, aunque ha alertado que no sea suficiente.

«No podemos jugar un papel en geopolítica si no somos capaces de defendernos a nosotros mismos». Según Borrell, mejorar eso empieza por potenciar la industria de la defensa, pero también para que los estados miembros «trabajen juntos». El alto cargo de la UE ha puesto en valor la capacidad de los estados miembros de lanzar misiones «muy juntos». No ha hablado de una armada europea, porque cada estado tiene sus competencias, pero sí de la capacidad para movilizar los recursos de cada estado donde haga falta. En esta línea, Josep Borrell ha anunciado que el lunes empezará una nueva misión en el mar Rojo para dar seguridad en la zona. Esta misión se suma a las siete que ya se han lanzado bajo su mandato.

Sobre Ucrania, Borrell ha dicho que hay que seguir dando apoyo al país «militar y económicamente». «Se tiene que hacer más y más rápido», ha añadido. En este conflicto la tecnología se está perfeccionando a una alta velocidad, con el uso de drones o inteligencia artificial. «Será un nuevo tipo de guerra, que superará todo lo que conocemos», ha alertado. «Nos tenemos que preparar para un largo periodo de tensiones con Rusia», ha añadido el mandatario.

Sobre el conflicto en el Oriente Medio, Borrell ha dicho que la UE tiene que promover una solución política que no incluya sólo Gaza, sino también Cisjordania. «Hay que poner fin al conflicto en Gaza, pero mucho pocos hablan también de Cisjordania, y este territorio es un obstáculo para conseguir la solución de los dos estados», ha dicho. «Hace mucho de tiempo se habla sobre la solución, pero no hemos hecho casi nada para que se implemente, y no habrá paz en el Oriente Medio sin eso», ha añadido.

Una vez acabada la intervención inicial, Borrell ha compartido un debate que ha girado en torno a la preocupación por la defensa de los estados miembros con la primera ministra de Letonia, Evika Silina, l'exprimera ministra de Suecia, Magdalena Andersson y la parlamentaria alemana de la comisión de Defensa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. ParabSilina, hace falta que la industria de armamento en Europa esté preparada «para manufacturar más». «Sin este paraguas sobre nuestro, tampoco podremos tener éxito en el campo económico», ha dicho. De su lado, Andersson también ha defendido que en Europa le hace falta más producción armamentista. «Lo más importante ahora es que los ucranianos tengan las municiones para combatir a los rusos», ha declarado. Para la parlamentaria alemana, «la situación es sostenible si tenemos armas y munición, si no, no tenemos ninguna oportunidad de hacer nada», ha dicho. Para Strack-Zimmermann está en el buen camino, «pero hay que ser más rápidos». En la línea de la agilidad de acción, Borrell ha añadido que hay que ser «autocríticos». «Si las decisiones las hubiéramos tomado antes, quizás la guerra (de Ucrania) habría ido diferente», ha dicho.

En la defensa de Borrell para que Europa siga aumentando su capacidad defiende, el alto cargo de la UE ha querido diferenciar la guerra en dos niveles. Por una parte, la que lucha por la tierra y, de la otra, la que lucha por el relato. «Estamos luchando contra esta guerra también. Hemos creado estructuras para deponer la propaganda rusa y la manipulación», ha señalado. «Quien gane la guerra de la narrativa, también ganará la otra guerra», ha añadido Borrell.

De su lado, l'exprimera ministra sueca ha destacado que para ellos es importante ser a la OTAN. «También queremos contribuir como proveedores de seguridad», ha añadido. «Hemos esperado mucho y estamos muy contentos del apoyo recibido. Con Turquía habiendo ratificado la adhesión, ahora esperamos que el parlamento de Hungría también haga lo mismo», ha señalado.

La solución para Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, también ha participado en la conferencia sobre seguridad que estos días se está celebrando en Múnich. En un debate que ha compartido con los primer ministro de Jordania, Ayman Safadi, su homóloga canadiense Mélanie Joly, y la ex ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, Albares ha explicado que todos los esfuerzos que está haciendo el Estado español son para «desescalar» la situación. «La escalada de violencia no lleva a ningún sitio, estamos muy preocupados», ha dicho.

El ministro ha apostado por la creación de los dos estados: «Es la solución». «Sabemos cuál es la fórmula que traerá la paz y la seguridad a todo el mundo, pues hagámoslo», ha dicho animando en la acción. Por Albares la liberación de los rehenes y el alto al fuego tienen que ser las soluciones al conflicto «hoy», «pero la solución para mañana mismo es la creación de los dos estados». El ministro ha defendido una Gaza y una Cisjordania conectadas con un corredor hacia el mar, con la capital en Jerusalén.

Sobre los últimos episodios de relaciones tensionadas con la embajada de Israel en España por culpa del conflicto en el Oriente Medio, Albarares se ha reafirmado en «la amistad» entre los dos estados. «Nuestras relaciones intentamos que sean tan buenas como siempre han sido, pero no por eso bajaremos la voz a favor de los palestinos», ha cerrado.

El primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh, también ha participado este domingo en la conferencia. Shtayyeh ha reclamado que se paren todas las «atrocidades» que se están cometiendo en territorio palestino. «Si hay un consenso internacional para la solución de los dos estados, hace falta avanzar y dejar de hablar al respecto e implementarlo de una vez», ha reclamado el mandatario. «Palestina está a punto, tenemos las instituciones, pero estamos ocupados y necesitamos que la ocupación acabe», ha dicho el primer ministro palestino.