Albares defensa la solució de dos estats per acabar amb la violència a Gaza

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha defensat novament la solució dels dos estats per posar fi al conflicte entre Israel i Palestina. «Si volem acabar amb la violència, hem de donar esperança al poble palestí», ha declarat aquest dilluns en una atenció als mitjans prèvia al Consell d'Afers Exteriors que se celebra a Brussel·les. Pel dirigent, la consolidació d'un estat palestí està «estretament relacionada amb la seguretat del poble d'Israel», tot reiterant que aquesta passa per un estat palestí «viable i realista». En aquest sentit, ha advocat per la proposta espanyola, que proposa un alto el foc permanent, l'accés a l'ajuda humanitària i la celebració d'una conferència de pau pel reconeixement de dos estats.

Tal com va defensar el ministre espanyol la setmana passada, el futur estat palestí tindria una mateixa autoritat nacional tant a Gaza com a Cisjordània, i els dos territoris haurien d'estar connectats per un corredor. Alhora, Gaza hauria de tenir sortida al mar i la capital d'aquest estat se situaria a Jerusalem est.

Preguntat per la negativa del govern d'Israel a acceptar aquestes condicions, Albares s'ha limitat a expressar que vol «escoltar» els seus homòlegs al territori i confia que la resolució del conflicte arribés «a través del diàleg i la diplomàcia». «No tenim problemes amb Israel, perquè el poble israelià és un poble amic, però el poble palestí també és amic», ha afegit.

A banda dels 27 estats de la Unió Europea, el Consell d'Afers Exteriors d'aquest dilluns compta amb la presència del nou primer ministre israelià, Israel Katz; el secretari general de Lliga Àrab, Ahmed Aboul Gheit; el ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Faisal bin Farhan; el ministre d'Exterior egipci, Sameh Shoukry; el ministre d'Exteriors de Jordània, Ayman Safadi, i el ministre d'Afers Exteriors de l'Autoritat Nacional Palestina, Riyad al-Maliki (aquest últim es reunirà a la tarda amb els dirigents de la UE).

«La reunió serà fonamental per aconseguir la pau i l'estabilitat mundial», ha resumit Albares.

Apunt sobre Ucraïna

Sobre Ucraïna, el mandatari espanyol ha apuntat que els estats membres aprofitaran la reunió d'aquest dilluns per analitzar la situació sobre el terreny en un context «d'hivern cru». «Des d'Espanya, tornaré a demanar que la UE mantingui l'esforç de suport a Ucraïna tant de temps com sigui necessari, [...] el suport diplomàtic per desenvolupar les negociacions d'adhesió i analitzar la millora manera de donar suport financer i militar estable al país».