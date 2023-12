Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

En el 2023 ha sido el año de la muerte del dibujante Francisco Ibáñez, padre de los populares Mortadel·lo i Filemó, del cineasta Agustí Villaronga, responsable de cintas como 'Pan negro', o del periodista Josep Maria Espinàs. También han muerto el caricaturista Toni Batllori, el ex rey de Grecia Constantino II o el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi. Al mismo tiempo han traspasado el filósofo Xavier Rubert de Ventós, el director de cine Carlos Saura, el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, el ex vicepresidente español Pedro Solbes, el exministro y exlíder del PP de Cataluña Josep Piqué, al propietario del bar Pinocho, Joan Bayén, el escritor Antonio Gala, el peluquero Lluís Llongueras, el historiador Joan B. Culla o la lingüista Carme Junyent.

3 de enero. Muere el realizador, director y creador de programas televisivos Sergi Schaaff a los 85 años. Profesor y maestro de generaciones de profesionales de RTVE Cataluña, estuvo vinculado profesionalmente en TVE desde los años 60 y fue director y creador del concurso Saber y ganar, entre otros. Schaaff recibió la Cruz de Sant Jordi el año 2014 y el Premio Ondas en 1979.

4 de enero. Muere el histórico sindicalista de UGT Nicolás Redondo a los 95 años. El activista fue secretario general del sindicato desde 1976 hasta 1994.

7 de enero. Muere el dibujante Toni Batllori, autor de la tira diaria de La Vanguardia. Nacido en Barcelona en 1951, empezó a colaborar con este rotativo en 1991 en la sección de Deportes. Tres años después pasó a analizar la política con la tira cómica Ninots.

10 de enero. Muere a los 82 años Constantino II, ex rey de Grecia y hermano de la reina Sofía. El monarca gobernó el país heleno entre 1964 y 1973, cuando se abolió la monarquía.

17 de enero. Muere el escritor, periodista y crítico de cine Jorge de Cominges. Fue director de la revista Qué leer y redactor jefe de Fotogramas.

22 de enero. Muere el director de cine Agustí Villaronga a los 69 años. El también guionista se dio a conocer popularmente con la adaptación de la novela de Emili Teixidor Pa negre, película por la cual recogió reconocimientos al Festival de San Sebastián, a los Goya y a los Gaudí. Nacido en Palma en 1953, Villaronga se licenció en Història de l'Art. Su filmografía se caracteriza por alejarse de los circuitos comerciales.

28 de enero. Muere el filósofo, escritor y político Xavier Rubert de Ventós a los 83 años. Autor de ensayos filosóficos, su trabajo ha sido reconocido con premios como el Ciutat de Barcelona (1963), el Lletra d'Oro (1968) y el Anagrama d'assaig (1973). Su pensamiento también se filtró a través de la docencia, que impartió como profesor de filosofía en varias universidades catalanas y de los EE.UU. Fundó el Colegio de Filosofía y creó la cátedra Barcelona-Nueva York de lengua y cultura catalanas. En 1999 recibió la Cruz de Sant Jordi en reconocimiento a la trayectoria cultural. Implicado políticamente, fue diputado en el Congreso por el PSC y en el Parlamento Europeo los años ochenta y, posteriormente, firmó un manifiesto a favor de CDC.

5 de febrero. Muere a los 95 años el escritor y periodista Josep Maria Espinàs. Nacido en Barcelona en 1927, se licenció en Derecho a la Universidad de Barcelona (UB). Con una extensa obra, se convirtió en un referente de la creación literaria en catalán desde la juventud, ya que con 26 años ganó el premio Joanot Martorell –actual premio Sant Jordi- por la novela Com ganivets i flames.

10 de febrero. Muere el director de cine Carlos Saura a los 91 años, calificado por la Academia española del Cine «uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español».

13 de febrero. Muere a los 87 años el expresidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles. El político y abogado lideró la eurocámara entre 1997 y 1999.

18 de febrero. Muere a los 60 años el periodista Pere Ríos. Trabajaba en la delegación catalana de El País desde hacía décadas.

4 de marzo. Muere a los 50 años Marina Gassol, concejala de ERC en Barcelona

16 de marzo. Muere a los 87 años Fèlix Millet, condenado por el saqueo del Palau de la Música. Les últimas semanas de vida las pasar en una residencia porque estaba en régimen de tercer grado por enfermedad incurable. Fundador de la Fundación Orfeón Catalán y Palau de la Música Catalana en 1990, fue presidente hasta que fue destituido en el 2009, cuando se hizo público el 'caso Palau'. Millet fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión por haber desviado 23 millones de euros de la institución.

18 de marzo. Muere el exvicepresidente español Pedro Solbes a los 80 años. Nacido en el Pinós (Alicante) y miembro del PSOE, Solbes estuvo en la cúpula del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2004 y el 2009, cuando era ministro de Economía y Hacienda. Previamente había ocupado la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios a la Comisión Europea y también había sido ministro de Economía y de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el mandato de Felipe González.

2 de abril. Muere a los 71 años el compositor japonés Ryuichi Sakamoto, autor de la música de aperturade los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ganó el Oscar por la banda sonora de El último emperador.

6 de abril. Muere el exministro y exlíder del PPC, Josep Piqué, a los 68 años. Nacido en Vilanova i la Geltrú, fue presidente de Vueling y consejero delegado de la empresa OHL. En 1996 fue nombrado ministro de Indústria y dos años después compaginaba el cargo con el de portavoz del gobierno español. En la siguiente legislatura ocupó las carteras de ministro de Asuntos Exteriores entre el 2000 y el 2002, cuando estalló la guerra de Irak, y la de ministro de Ciencia y Tecnología del 2002 en el 2003. Desde octubre del 2002 hasta el 2007 fue presidente del PPC. El doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho por la UB militó, en su juventud, en organizaciones de izquierdas como el PSUC.

7 de abril. Muere el pintor Josep Navarro Vives a los 91 años

11 de abril. Muere a los 88 años Joan Bayén, el mítico propietario del bar Pinocho del mercado de la Boqueria. Juanito, como lo conocía todo el mundo, se jubiló el otoño del año pasado después de dedicar toda la vida a servir a la clientela vestido con un peculiar chaleco y pajarita.

Muere en Figueres a los 84 años el fundador de la Sala Zeleste de Barcelona, Víctor Jou . Ingeniero de profesión, impulsó también la primera edición del Canet Rock .

28 de mayo. Muere en Córdoba a los 92 años el escritor Antonio Gala. Nacido en Brazatortas (Ciudad Real) en 1930 y apartado de la vida pública desde hace unos años por motivos de salud, Gala ha sido considerado un escritor precoz ya que a los cinco años ya escribió un relato corto y en los siete la primera obra teatral. Entre las obras más conocidas está El manuscrito carmesí (1990), reconocida con el Premio Planeta, y La pasión turca (1994).

29 de mayo. Muere el peluquero Lluís Llongueras a los 87 años. Nacido en Esparreguera en 1936, tuvo un perfil mediático marcado por haber peinado famosos y por las numerosas apariciones televisivas durante las décadas de los 80 y de los 90. Se convirtió en un empresario de la peluquería de éxito con una cadena de franquicias con más de 50 establecimientos por todo el Estado y más de 120 salones de belleza por todo el mundo.

9 de junio. Muere el creador del universo de personajes de La Cubana Joan Alonso Carbonell a los 74 años.

12 de junio. Muere el polémico político y empresario italiano Silvio Berlusconi a los 86 años. Fue tres veces primer ministro, la primera entre 1994 y 1995, la segunda entre los años 2001 y 2006 y la tercera entre el 2008 y 2011. También ejerció en el 2002 como ministro de Exteriores de su ejecutivo. Hasta la actualidad era presidente del partido conservador Forza Italia y desde octubre del 2022 senador. Antes, fue eurodiputado tres años, pero dejó el escaño para ser senador en Italia. En el ámbito empresarial, Berlusconi era propietario y presidente de la corporación de telecomunicaciones Mediaset.

14 de junio. Muere a los 86 años el expresidente de Òmnium Jordi Porta. El filósofo y activista dedicó la vida a la promoción de la lengua y la cultura del país y al fomento de la democracia y de la educación en valores.

23 de junio. Muere el pianista Lucky Guri a los 73 años.

1 de julio. Muere la historiadora y expresidenta del Amistoso de Mauthausen Rosa Toran a los 75 años.

15 de julio. Muere a los 87 años Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón. El dibujante dejó un legado de más de 50.000 páginas. Mortadelo y Filemón fueron los dos personajes más populares del historietista barcelonés, pero también creó otras series populares como 13 Rua del Percebe, Rompetechos o El botones Sacarino.

30 de julio. Muere Manolo Miralles, cantante y fundador del grupo En el Corte|Trozo. El artista de Játiva era uno de los referentes de la música popular de la Comunidad Valenciana.

5 de agosto. Muere el viticultor Xavier Gramona, miembro fundador y primer presidente de Corpinnat.

Muere el payaso Jango Edwards a los 73 años. El clown norteamericano establecido en Barcelona anunció a finales del 2022 que tenía un cáncer terminal y que dejaba el Festival of Fools como legado artístico en la capital catalana. Stanley Ted Edwards (Detroit, 1950) era uno de los máximos referentes del mundo del clown, el mimo y las 'performances' provocadoras. Hacía cerca de 20 años que residía en Barcelona, una de las sedes del Nouveau Clown Institute , y el año 2020 recibió el Premio Zirkòlika de Circ a la mejor trayectoria.

Muere el propietario y fundador de la administración La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel . Fue pionero en la venta de décimos por internet y consiguió ganar más de 60 millones de euros por sorteo. También introdujo el rafting en la comarca del Pallars Sobirà ayudante, así, a la recuperación económica del territorio. Con 27 años dejó la banca por el mundo de los negocios y durante su trayectoria como empresario había recibido 32 premios.

23 de agosto. El líder del grupo paramilitar Wagner Ievgueni Prigojin muere en un accidente de avión en Rusia.

3 de septiembre. Muere la lingüista y profesora Carme Junyent a los 68 años. Nacida en 1955 en Masquefa (Anoia), era profesora de lingüística en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona (UB) –especializada en las lenguas amenazadas, la antropología lingüística y las lenguas de la inmigración en Cataluña- y directora del Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas (HIELA). Autora de una vasta obra sobre la situación de las lenguas del mundo y la diversidad lingüística, Junyent fue también presidenta del Consejo Lingüístico Asesor y galardonada con la Cruz de Sant Jordi en el 2019.

15 de septiembre. Muere el artista Fernando Botero a los 91 años. Les figuras del caballo en el Aeropuerto y el gato de la Rambla del Arrabal son ejemplos de las creaciones del artista colombiano.

16 de septiembre. Muere el mecenas y coleccionista Antoni Vila Casas a los 92 años.

23 de septiembre. Muere a los 98 años el expresidente italiano Giorgio Napolitano. Fue presidente durante dos mandatos, casi 10 años, entre el 2006 y en el 2015, y afrontó periodos convulsos como el de la crisis de la deuda y la instauración de un gobierno tecnócrata en el país para evitar la quiebra económica. Vinculado en sus inicios a la política al partido comunista, Napolitano presidió durante los mandatos de los gobiernos de Romano Prodi, Silvio Berlusconi, el tecnócrata Mario Monti, Enrico Letta y Matteo Lenzi.

30 de septiembre. Muere Demetrio Carceller Coll, principal accionista de Damm, a los 93 años. El patriarca de la familia propietaria de Damm aceptó el año 2016 pagar una multa millonaria por 13 delitos contra la Hacienda Pública. No había abonado el IRPF entre los años 2003 y 2007 ni tampoco el Impuesto de Sucesiones en el 2006. Su hijo y él y dos asesores aceptaron pagar 92,3 millones de multa. Carceller Coll era hijo del ministro franquista Demetrio Carceller Segura. Además de Damm también era propietario de la petrolera Disa, de los restaurantes Rodilla y accionista de Sacyr, entre otros.

13 de octubre. Muere la cantautora catalana Remei Margarit. Fue una de las fundadoras del grupo musical Els Setze Jutges y también pionera de la Nueva Canción.

29 de octubre. Muere Jordi Vila, cantante y doblador de Bola de drac, Musculman o Les tres bessones.

6 de noviembre. Muere el ex jefe de gobierno de Andorra Toni Martí. Desde octubre lideraba las negociaciones con la Unión Europea para cerrar el acuerdo de asociación.

16 de noviembre. Muere el concejal de Vilobí del Penedès y periodista Josep Maria Flores. Trabajó más de 20 años en el diario El Punt.

25 de noviembre. Muere a los 46 años Dani Redondo, jefe de cocina de Can Roca.

29 de noviembre. Muere el historiador Joan B. Culla a los 71 años después de más de un año de lucha contra un cáncer. Licenciado y doctor en historia contemporánea por la UB, fue profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1977. Nacido en Barcelona el año 1952, destacó por una obra extensa dedicada a la política catalana y sus partidos y a la presencia a los medios de comunicación, como analista, tertuliano y comentarista político.

30 de noviembre. Muere el fraile capuchino Joan Botam a los 97 años. Tuvo un papel destacado en la 'caputxinada' de 1966.

8 de diciembre. Muere la actriz barcelonesa Itziar Castro a los 46 años.

Muere a los 95 años Pius-Ramon Tragan , el monje más anciano del monasterio de Montserrat.

9 de diciembre. Muere el obispo emérito de Gerona, Carles Soler, a los 91 años.

11 de diciembre. Muere Eduard Rius, consejero de Sanidad durante la época de Jordi Pujol.