Una mujer acude al médico con dolores de tripa y descubre que está embarazada de 23 semanas

Lo que parecían unos simples dolores en el estómago se han terminado convirtiendo en un embarazo. Es lo que le ha ocurrido a una mujer francesa de 37 años de la isla de La Reunión, situada al este de Madagascar.

Tal y como revela la revista científica New England Journal of Medicine, la mujer acudió al médico afirmando que sufría una «hinchazón extrema». Llevaba ya varios días sufriendo dolores de estómago, pero fue al décimo día cuando decidió que ya no podía más y que necesitaba ser atendida.

Una vez se le realizaron las correspondientes pruebas, las radiografías revelaron que los dolores venían provocados porque la mujer tenía un feto creciendo dentro de su cavidad abdominal. En concreto, el bebé llevaba ya 23 semanas en su vientre, formándose fuera del útero.

Según los médicos, se trata de un tipo de embarazo muy raro, pero posible, en el que el niño crece en la cavidad peritoneal con la placenta adherida a la parte superior de la pelvis. Es además un tipo de gestación en la que el riesgo de mortalidad es muy alto, del 90%.

Los especialistas le pidieron a la mujer que esperara hasta la semana 29 para poder tener al niño. Para ello hicieron una incisión en el abdomen y después trasladaron al recién nacido a la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Tras el parto, tanto la mujer como el bebé se encuentran en buen estado de salud, aunque tuvieron que estar ingresados en el hospital casi tres meses. Además, doce días después de haber dado a luz, la mujer tuvo que ser sometida a otra operación para poder extirpar de su organismo el resto de su placenta.