Investigan un posible fraude de fondo en el mantenimiento de la vía del AVE por el accidente en Adamuz

La Fiscalía Europea (EPPO, por las siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre un posible fraude de fondo de la Unión Europea en el mantenimiento del tramo de la vía férrea cerca del punto kilométrico 318,7 y la ciudad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla.

«Esta confirmación excepcional llega después de un gran interés público. No se harán públicos más detalles en esta fase», afirma la oficina del EPPO en Madrid. La fiscalía europea recuerda en un comunicado publicado este viernes por la mañana que es la responsable «de investigar, perseguir y juzgar delitos contra los intereses financieros de la UE».