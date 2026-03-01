Albares se reúne con los embajadores de Oriente Medio para dar instrucciones sobre la protección de los españoles

La escuela de primaria de la ciudad de Minab destruida por el ataque de los EE.UU. e Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su gabinete de crisis se reúnen de forma telemática este domingo con todos los embajadores españoles en el Oriente Medio para evaluar la situación sobre el terreno en cada país, revisar la situación de los españoles y dar instrucción en relación con su protección, según han informado fuentes de Exteriores.

En este encuentro participan los embajadores de Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia.

El sábado, varias embajadas ya recomendaron a los españoles que viven a sus países que se quedaran en casa y alejados de instalaciones militares. Después del ataque de Israel y Estados Unidos, Irán hay contraataque con bombardeos en varios países de la región, como Catar, Arabia Saudí o el emirato árabe de Dubái.