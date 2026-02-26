Ikea retira urgentemente una de sus lámparas por riesgo de descarga eléctrica

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Ikea ha retirado del mercado varias unidades de la lámpara de pared Nymåne doble debido a un riesgo de descarga eléctrica. El error de fabricación dejó sin aislamiento suficiente un cable, lo que podría provocar accidentes al manipular el producto. La compañía alerta a todos los clientes para que revisen sus lámparas y las desconecten inmediatamente si forman parte del lote afectado.

El producto afectado es la lámpara de pared Nymåne doble, en color blanco, con número de artículo 204.286.47. Los números de sello de fecha afectados van desde el 2217 hasta el 2550, y el proveedor es el 23241. Ikea señala que las lámparas con sellos fuera de este rango o con otro proveedor no presentan riesgo y pueden seguir usándose con normalidad.

Ikea recomienda que los usuarios no intenten manipular la lámpara y la retiren de inmediato si pertenece al lote afectado. Las pegatinas con el número de sello y proveedor se encuentran en la parte posterior del producto, facilitando su identificación. La empresa subraya la importancia de seguir estas instrucciones para evitar cualquier incidente.

Los clientes pueden devolver la lámpara afectada en cualquier tienda Ikea para obtener el reembolso completo del dinero, sin necesidad de presentar el ticket de compra. Además, la compañía ha habilitado un número gratuito de atención al cliente, 900 40 09 22, para consultas o aclaraciones sobre la retirada. Ikea ha pedido disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda causar.