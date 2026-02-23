El Consejo de Ministros desclasificará mañana los documentos del intento de golpe de estado del 23-F

El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Así lo han adelantado fuentes del gobierno español justo cuando hace 45 años del 23-F para «resolver una deuda histórica con la ciudadanía». Según estas mismas fuentes, la desclasificación se hará efectiva este miércoles cuando los documentos se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de este momento, también se podrán consultar en la página web oficial de la Moncloa. La ministra portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ofrecerá este martes más información sobre esta decisión en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho el anuncio a través de un mensaje en X. «La memoria no puede estar cerrada con llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias tienen que conocer su pasado para construir un futuro más libre».

Sánchez también agradece la tarea a los que abrieron camino para hacer posible, y acompaña el mensaje de un vídeo de la presentación de la serie Anatomía de un instante en el Congreso de los Diputados, donde el escritor Javier Cercas, autor del libro, le pidió que desclasificara todos los documentos del golpe de Estado.

La desclasificación de la documentación del 23-F es una reivindicación histórica de varios grupos del Congreso, y especialmente del PNV, que en los últimos años ha insistido en la necesidad de reformar la Ley de secretos oficiales para acortar plazos.

Coincide con el 45.º aniversario del golpe de Estado, y supondrá que la documentación estará accesible en la web oficial de la Moncloa, www.lamoncloa.gob.es.