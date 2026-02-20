El Gobierno eliminará 26 de las actuales 210 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha dicho que esta semana se eliminarán 26 de las 210 limitaciones temporales de velocidad que hay actualmente en Rodalies. En una entrevista a ‘Las Mañanas', ha asegurado que se está trabajando en 91 puntos, lo que «afecta al funcionamiento» del sistema.

«Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos en Rodalies es el exceso de actuaciones de obra y las limitaciones temporales de velocidad», ha concretado. Asimismo, ha recordado que las obras en los túneles del Garraf empezarán este mes de marzo y ha tildado de 'gigantesco' el coste económico de uno eventual trasladado del R1 para alejarla del mar, y ha considerado que eso supondría alejar las estaciones de las poblaciones.