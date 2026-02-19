Trece bebés hospitalizados en el Estado después de beber leche de fórmula que podría contener una toxina

El ministerio ha precisado que todos ellos han sido dados de alta.

El Ministerio de Sanidad ha detallado este jueves que trece bebés han sido hospitalizados en el estado español después de consumir leche de fórmula retirada del mercado por la posibilidad de que contenga una toxina cereulida.

En un comunicado, el ministerio ha precisado que todos ellos han sido dados de alta, pero que únicamente uno de los ingresados requirió hacerlo en una unidad de cuidados intensivos, porque, además de presentar síntomas gastrointestinales, también sufrió “una infección respiratoria”.

Por otra parte, Sanidad ha informado de que ha comunicado al Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) 41 casos que les han trasladado diez comunidades autónomas, entre las cuales se encuentra Cataluña.

El ministerio ha señalado que estos casos han presentado “síntomas gastrointestinales” vinculados con el consumo de leche de fórmula como vómitos y diarrea. Al mismo tiempo, ha indicado que la media de edad de los bebés afectados es de cuatro meses.

Por otra parte, han identificado otros diez casos con “síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas”. Sin embargo, en nueve de estos “no fue posible” encontrar el lote de fórmula infantil que tomaron.

Más allá del Estado, también se han reportado casos en “diferentes países” de la Unión Europea que “podrían estar relacionados” con estos episodios. Sin embargo, hoy por hoy “no se dispone de una definición de caso común” en el continente.