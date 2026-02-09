Cinco bebés hospitalizados después de consumir leche de fórmula que podría contener una toxina

Cinco bebés tuvieron que ser hospitalizados en España en diciembre después de consumir leche de fórmula que podría estar contaminada con la toxina cereulida, según el boletín de alertas del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC). Hay tres niños más que presentaron vómitos después de consumir el producto.

El informe añade que se han recibido otras notificaciones, pero no ha sido posible establecer una relación causal entre los síntomas y el consumo de los lotes del producto afectado. Añade que ninguno de los casos sospechosos se ha podido confirmar en el laboratorio. Los niños hospitalizados fueron dados de alta también en diciembre, según han indicado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, estos productos han sido «ampliamente distribuidos» en la Unión Europea y en otros países, y por eso alerta que la probabilidad de exposición a un lote de contaminado «es de moderada a alta». Detalla también que el impacto de la exposición a la toxina y la aparición de síntomas gastrointestinales es de bajo a moderado, según la edad del niño. Así, los menores de seis meses pueden ser más propensos a desarrollar los síntomas. Por todo ello, considera moderado el riesgo para los menores de un año en este caso.

Según detalla el informe, muchos de los productos contaminados han sido identificados y se han retirado del mercado, motivo por el cual la probabilidad actual de exposición está disminuyendo.

Más allá de España, se han reportado 36 casos de problemas gastrointestinales después de consumir leche de fórmula que podría estar contaminada con cereulida en el Reino Unido, 11 hospitalizados en Francia y cinco casos más en Bélgica.

Alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informó el viernes pasado de que se ampliaba la alerta relativa a la posible presencia de cereulida en fórmula infantil y que se habían retirado nuevos lotes y productos de varias marcas.