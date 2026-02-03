Sánchez aprobará una iniciativa para prohibir el acceso en redes sociales a menores de 16 años

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su gobierno aprobará un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que, entre otros, prohibirán el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La iniciativa, que sigue los pasos de lo que hace Francia, busca «proteger a los menores y reforzar el control de las redes sociales» y obligará las plataformas digitales a implementar «sistemas efectivos de verificación de la edad», además de parar «los abusos» para conseguir «un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales».

En un discurso en el World Government Summit de Dubái, Sánchez ha advertido que las redes sociales «se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos, donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren delitos de odio». «Un estado fallido donde los algoritmos distorsionan el debate público y donde se venden nuestros datos».

En este sentido, ha recordado que TikTok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generadas por inteligencia artificial, y la semana pasada, el propietario de X, Elon Musk, utilizó su cuenta personal para «amplificar desinformación» sobre la regularización de 500.000 inmigrantes en el Estado. También que Instagram ha sido acusada de espiar usuarios, Facebook de desplegar campañas de desinformación durante elecciones.

«Si queremos proteger a los usuarios, sólo podemos hacer una cosa: recuperar el control y asegurar que estas plataformas cumplen las normas como todo el resto», ha afirmado.

Cinco medidas

La reforma anunciada por Sánchez también plantea poner fin a la «impunidad» de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.

Asimismo, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

En este marco, ha apelado a la «tolerancia cero» ante cualquier forma de coerción, y ha apuntado que su ejecutivo abordará junto con la fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Además, ha anunciado la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una «huella de odio y polarización» y «poner en evidencia la permisividad de las plataformas digitales que alimentan este tipo de contenido».

Por último, ha anunciado que España se ha unido a cinco países europeos en la Coalición de los Dispuestos Digitales para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta y rápida de las plataformas sociales.