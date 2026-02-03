Nuevos horarios para el AVE que pasa por Tarragona: el trayecto se alarga 25 minutos

Adif ha acordado con las operadoras ferroviarias del corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona -Renfe, Iryo y Ouigo- nuevos horarios a partir del jueves que alargarán el tiempo de viaje de los trenes con parada en el Camp de Tarragona en aproximadamente 25 minutos, según han informado fuentes del gestor de la infraestructura.

Asimismo, y como se anunció el lunes, se han suprimido los últimos trenes que circulaban cada día porque llegaban a destino dentro de la franja de mantenimiento que utiliza Adif para la revisión y reparación de la infraestructura. Según Adif, las medidas permitirán «optimizar y adaptar la explotación de los servicios de los operadores y que los trabajadores de mantenimiento puedan hacer las tareas habituales de mantenimiento sin que circulen servicios comerciales.

Iryo, por ejemplo, ha suprimido dos trenes de alta velocidad, uno por sentido, entre Barcelona y Madrid a consecuencia de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Así lo ha anunciado este martes en un comunicado compartido a las redes sociales donde también se informaba de cambios a la oferta comercial prevista.

La empresa ha anunciado un plan alternativo de transporte en coordinación con Adif que estará en vigor entre el jueves 5 de febrero y el sábado 7, aunque la situación se adaptará a la evolución de los trabajos de mantenimiento. Los trenes suprimidos salían de Barcelona a las 8:45 horas y de Madrid a las 16:37 horas.